Sáng nay, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã công bố nghị quyết của Ủy ban bầu cử TPHCM công bố danh sách 125 người trúng cử (trong tổng số 208 người ứng cử) đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong 125 người trúng cử, trẻ nhất là đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, sinh năm 1994 (32 tuổi), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh. Lớn tuổi nhất là ông Phạm Văn Triêm, sinh năm 1966 (60 tuổi), là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Các lãnh đạo thành phố trúng cử có: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND thành phố là ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Xem danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031:

