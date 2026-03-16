Sáng nay, Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 23h ngày 15/3).

Tổng số cử tri của cả nước là: 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội). Ảnh: Phạm Hải

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin, không khí bầu cử rất sôi nổi và phấn khởi, thể hiện sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội của non sông.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước trong ngày bầu cử cũng được giữ vững ổn định. “Đến thời điểm này, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Sau ngày 15/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục triển khai nhiều công việc quan trọng để hoàn tất quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kết quả phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 22/3 có thể là ngày công bố kết quả bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng sẽ họp báo để công khai với nhân dân cả nước về kết quả của cuộc bầu cử.

Kết quả bầu cử được xác định theo nguyên tắc quá bán. Ứng cử viên được coi là trúng cử khi nhận được quá nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ trong đơn vị bầu cử và có số phiếu cao hơn so với các ứng cử viên khác.

Trong trường hợp chưa bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, cuộc bầu cử có thể được tổ chức bầu cử thêm. Nếu xảy ra vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử hoặc kết quả không phản ánh đúng ý chí của cử tri, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định tổ chức bầu cử lại.

864 ứng viên tham gia tranh cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 6/4. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.