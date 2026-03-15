Sáng nay, nhiều hình ảnh đẹp, đầy xúc động đã được ghi nhận tại các khu vực bầu cử ở TPHCM, đặc biệt là hình ảnh những cử tri hơn 100 tuổi vẫn trực tiếp hoặc bằng nhiều cách khác nhau thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

Cụ ông 101 tuổi tự chạy xe máy đi bầu cử

Sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ngãi Giao, hình ảnh cụ ông Nguyễn Đình Khôi (101 tuổi, ngụ ấp Phú Giao, xã Ngãi Giao, TPHCM) tự chạy xe máy đến điểm bỏ phiếu từ sớm khiến nhiều người bất ngờ và khâm phục.

Cụ Nguyễn Đình Khôi có mặt tại khu vực bỏ phiếu bầu cử từ sớm để nhận phiếu. Ảnh: Thắng Hưng

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, cụ Khôi đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu.

Theo người thân, dù đã bước sang tuổi 101 nhưng cụ Khôi vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Hằng ngày, cụ vẫn có thể tự điều khiển xe máy đi lại quanh khu vực gần nhà.

Cụ Khôi tự tay bỏ phiếu vào thùng, hoàn thành quyền công dân của mình. Ảnh: Thắng Hưng

Chia sẻ tại điểm bỏ phiếu, cụ Khôi cho biết bản thân luôn ý thức rõ quyền và trách nhiệm của công dân nên dù tuổi cao, cụ vẫn cố gắng trực tiếp đến bỏ phiếu.

"Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn được tự tay bỏ phiếu"

Tại khu vực bỏ phiếu số 22 (trụ sở khu phố 21, địa chỉ 53/57 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng), ngay trong buổi sáng ngày bầu cử, lực lượng làm nhiệm vụ đã mang thùng phiếu phụ đến nhà cử tri Từ Thị Hương (101 tuổi, ngụ 53/30/B8 đường Lê Hồng Phong) để cụ thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Từ Thị Hương tự tay bỏ phiếu vào thùng, gửi gắm niềm tin qua lá phiếu của mình. Ảnh: Thanh Xuân

Do tuổi cao, sức yếu nên cụ Hương không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu. Khi thấy các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà, cụ không giấu được sự xúc động.

Cụ Hương chia sẻ việc được tạo điều kiện để thực hiện quyền bầu cử khiến cụ rất cảm động và hạnh phúc. Theo cụ, sự chu đáo, ân cần và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng cũng như khu vực bỏ phiếu số 22 đã giúp những cử tri lớn tuổi như cụ vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

“Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn được tự tay bỏ phiếu, chọn ra những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” - cụ Hương chia sẻ.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường đều bố trí thùng phiếu phụ, sẵn sàng mang đến tận nhà các cử tri không thể trực tiếp đến phòng bỏ phiếu như người già yếu, bệnh tật, khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Việc làm này nhằm bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa của các cử tri cao tuổi đã góp phần làm nên không khí trang trọng, ấm áp trong ngày bầu cử, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với hoạt động của bộ máy dân cử.