UBND TPHCM vừa công bố thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Quy trình này dựa trên các tiêu chí đặc thù tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, các đơn vị quan tâm có thể nộp hồ sơ kể từ thời điểm thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TPHCM. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM hoặc thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Mô hình cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ-TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

UBND TPHCM cho biết, đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đủ các điều kiện chiến lược, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và quyết định lựa chọn.

Trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư phải báo cáo UBND Thành phố. Sau đó, Thành phố sẽ ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt để đảm bảo tính công khai, công bằng trong việc "chọn mặt gửi vàng".

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược uy tín, có năng lực quốc tế tham gia nghiên cứu. Hồ sơ đề xuất cần thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành và các cam kết phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TPHCM.