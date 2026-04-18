Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định hiện tượng El Nino sẽ quay trở lại từ giữa năm 2026, khiến diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm trở nên phức tạp. Đáng chú ý, người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển tương tự các năm thiên tai lịch sử.

El Nino quay trở lại: Thời tiết diễn biến khó lường

Theo dự báo mới nhất, trạng thái ENSO hiện đang ở pha trung tính. Tuy nhiên, từ tháng 6/2026, thời tiết sẽ chuyển sang pha El Nino với xác suất khoảng 60% và tiếp tục tăng dần trong những tháng cuối năm.

Dựa trên dữ liệu lịch sử, những năm có El Nino mạnh thường tác động tiêu cực đến khu vực Nam Bộ, điển hình như các giai đoạn 2015-2016, 2019-2020 và 2023-2024. Hệ lụy đi kèm thường là nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt kéo dài và tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định, năm 2026 có hình thái tương tự với các năm 2009, 2012, 2014 và 2018. Dưới tác động của xu hướng ENSO, mùa mưa năm nay có những biến động đáng lưu ý.

Cụ thể, dự kiến mùa mưa sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm, rơi vào khoảng 10 ngày đầu tháng 5. Tuy mùa mưa đến sớm nhưng tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, tương đương với lượng mưa năm 2025.

Đáng lưu ý, dù tổng lượng mưa không quá lớn, nhưng cần đề phòng những trận mưa lớn cục bộ (trên 100mm) trong thời gian ngắn gây ngập lụt đô thị. Đặc biệt, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai cần cảnh giác cao độ với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Cảnh báo bão cuối năm và kịch bản bão Pakhar, Usagi lặp lại

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ tháng 5-12/2026, có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đặc biệt, các chuyên gia dự báo có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ di chuyển về phía Nam Bộ vào cuối năm. Do năm 2026 có đặc điểm tương đồng với năm 2012 và 2018 - những năm từng có bão đổ bộ trực tiếp vào Nam Bộ như bão Pakhar (2012) và bão Usagi (2018) - nên công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh phía Nam cần được siết chặt.

Chủ động ứng phó với thiên tai từ sớm, từ xa

Bên cạnh diễn biến về bão và mưa, Đài Khí tượng thủy văn cũng đưa ra các khuyến cáo cụ thể cho người dân và chính quyền địa phương.

Trong đó, dù đỉnh mặn đã qua và xâm nhập mặn không quá gay gắt, nhưng giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 mưa chưa nhiều, người dân vẫn cần chủ động tích trữ nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.

Các tháng chuyển mùa (tháng 5, 6 và tháng 11) thường xuyên xuất hiện giông, lốc và sét. Những tháng cuối năm cần đề phòng sóng lớn, gió mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Bên cạnh đó, trong các tháng 9, 10 và 11, các đợt triều cường cao có thể kết hợp với mưa gây ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp và đô thị ven sông.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, việc theo dõi sát các bản tin dự báo ngắn hạn sẽ giúp các địa phương và người dân chủ động phương án phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản trong năm 2026.