Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong tháng 4, khu vực Nam Bộ nằm ở rìa đông nam áp thấp nóng phía tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ và Nam Bộ, riêng từ 18-20/4 hoạt động yếu. Do chịu tác động của 2 hình thái này nên nắng nóng xuất hiện và kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở TPHCM và Nam Bộ.

Đồng thời, nhiệt độ trung bình trong tháng 4 cũng tăng từ 1,5-2 độ so với tháng 3 và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, nhiệt độ cao nhất tháng 4 ở Tân Sơn Hòa với mức 37 độ ngày 7/4.

TPHCM nắng nóng kéo dài cả tháng qua. Ảnh minh họa: Thanh Tùng

Tại TPHCM, nắng nóng kéo dài, trong khi mưa chỉ xuất hiện rải rác ở phía bắc thành phố, các khu vực khác phổ biến ít đến không mưa. Lượng mưa tháng lớn nhất diễn ra tại Bến Cát 26,8mm. Trên khu vực Nam Bộ, mưa chủ yếu xảy ra ở Lâm Đồng với lượng cao nhất tại Bảo Lộc là 192mm.

Mùa mưa có thể đến muộn cả chục ngày

Dự báo trong tháng 5, Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa. Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, gió mùa tây nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và giông gia tăng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa tại khu vực này xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm, mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là khoảng tuần cuối tháng 4, tuần đầu tháng 5; Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5.

Cụ thể, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 5, thời tiết khu vực vẫn chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông.

Do đó, thời kỳ này, nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ trên khu vực, chủ yếu ở miền Đông; nhưng so với tháng 4 có xu hướng giảm dần, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, có nơi 35 độ, ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo Đài khí tượng, hiện tại, gió tây nam vẫn chưa xuất hiện khiến mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến muộn. Trong 10 ngày đầu tháng 5, gió bắt đầu chuyển hướng tây nam có cường độ yếu đến trung bình trên khu vực Nam Bộ. Nhờ vậy, mưa có xu hướng gia tăng nhưng so với lượng trung bình nhiều năm có khả năng thấp hơn. Số ngày mưa phổ biến từ 14-19 ngày.

“Đề phòng mưa giông đầu mùa có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản”, cơ quan khí tượng lưu ý.