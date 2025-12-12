Sau sáp nhập địa giới và đổi mới mô hình quản lý, dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc TPHCM thể hiện rõ từ xã Bắc Tân Uyên đến phường trung tâm Sài Gòn, nơi phong trào đi vào chiều sâu, phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Tại xã Bắc Tân Uyên - đơn vị hành chính mới thành lập năm 2025 từ ba xã, thị trấn, phong trào được khởi động ngay khi bộ máy mới đi vào vận hành.

Với hơn 30 nghìn nhân khẩu, 18 Ban Công tác Mặt trận và cộng đồng gồm nhiều dân tộc, tôn giáo, địa phương đặt trọng tâm phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hiến hơn 2.500m² đất, đóng góp 1.000 ngày công làm đường giao thông; Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 800 triệu đồng để xây mới, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn. Đến tháng 10/2025, xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, tạo tiền đề hoàn thành hai tiêu chí còn lại về hạ tầng và môi trường.

Mô hình camera giám sát an ninh ở xã Bắc Tân Uyên.

Nếu Bắc Tân Uyên nổi bật với phong trào xây dựng nông thôn mới thì phường Sài Gòn lại ghi dấu với mô hình chuyển đổi số toàn diện. Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể triển khai nhiều hình thức tuyên truyền với 5.000 tờ rơi, 4 video, 15 infographic trên mạng xã hội. Các nội dung hướng dẫn thao tác trực tuyến, kích hoạt VNeID, phòng chống lừa đảo mạng giúp người dân tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn.

Phường tổ chức 9 chuyên đề tuyên truyền thu hút 1.200 lượt người. Hoạt động tập huấn chuyển đổi số có sự tham gia của chuyên gia, hỗ trợ người dân thực hành hồ sơ trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phong trào “Bình dân học vụ số” mang lại hiệu quả thiết thực khi 120 cán bộ, đoàn viên, người dân được hướng dẫn trực tiếp các thủ tục hành chính. Đến nay, trên 90% cán bộ, công chức, hội viên đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Nhiều mô hình đoàn thể được điều phối nhịp nhàng: phụ nữ hỗ trợ thao tác công nghệ, thanh niên hướng dẫn cài đặt VNeID, cựu chiến binh ứng dụng công nghệ thông tin, công đoàn triển khai chuyển đổi số tại 56 doanh nghiệp. Sự gắn kết giữa các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành nền tảng số đồng bộ trong cộng đồng.

Tại cấp thành phố, nguồn lực an sinh tiếp tục được củng cố mạnh mẽ. Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 1.088 tỷ đồng, giúp xây dựng và nâng cấp 2.198 căn nhà tình nghĩa, trao hơn 3.200 suất học bổng, hỗ trợ hàng chục nghìn phần quà cho hộ khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,33%, vượt mục tiêu trước thời hạn.

Giai đoạn 2025 – 2030, Mặt trận Tổ quốc TPHCM đặt mục tiêu nâng cao năng lực giám sát, phản biện; đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý quỹ; mở rộng mô hình hỗ trợ sinh kế.