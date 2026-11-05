Sau 10 tháng năm 2026, TPHCM giải ngân hơn 118.278 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 80,1% kế hoạch; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch và tăng trưởng kinh tế cả năm 10,2%.

Chiều 5/11, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của TPHCM là 147.599 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, thành phố giải ngân khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch, còn khoảng 29.321 tỷ đồng chưa được giải ngân.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố tăng đáng kể, từ 56,2% lên 80,1%. Với kết quả này, TPHCM nằm trong nhóm 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước.

TPHCM giải ngân hơn 118.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 10 tháng. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, hoạt động kinh tế tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,8% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất theo tháng kể từ đầu năm. Tính chung 10 tháng, chỉ số này tăng 11%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,678 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Thành phố thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, cao gấp hơn 3,15 lần so với cùng kỳ.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng, thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Thành phố phải đồng thời bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2%, tiến độ thu ngân sách và hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, TPHCM cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng 13,23% trong những tháng còn lại. Đây là áp lực lớn, đòi hỏi các sở, ngành phải xác định rõ nhiệm vụ cấp bách và triển khai giải pháp quyết liệt.

Về các động lực tăng trưởng, lãnh đạo UBND TPHCM xác định đầu tư công và đầu tư tư nhân giữ vai trò quan trọng. Dù kết quả giải ngân đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, lượng vốn còn lại cần giải ngân vẫn rất lớn. Thành phố phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hướng đến hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà chủ trì phiên họp chiều 5/11. Ảnh: Việt Dũng

Đối với khu vực đầu tư tư nhân, ông Được đánh giá kết quả triển khai còn thấp, cần có giải pháp thúc đẩy cả nguồn vốn trong nước và vốn FDI. Thành phố đã giao mục tiêu triển khai 40% vốn FDI và 30% vốn đầu tư tư nhân, do đó các đơn vị phải làm rõ cách thức thực hiện, bảo đảm vốn được đưa vào hoạt động thực tế.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ban ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tổ chức thi công.

Trong những tháng cuối năm, thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 14 dự án hạ tầng lớn, cấp bách, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cùng với đó là các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư.

TPHCM đã hoàn thành hơn 60 trong tổng số 123 văn bản cần xây dựng để triển khai Luật Phát triển đô thị. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, phù hợp thực tiễn. Theo UBND TPHCM, nhiều quy định trong luật liên quan đến các lĩnh vực mới như quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản phải thận trọng. Tuy nhiên, thành phố lưu ý các đơn vị không nên cầu toàn dẫn đến chậm tiến độ. Những quy định mới cần sớm được đưa vào thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung khi phát sinh vướng mắc từ thực tiễn.

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