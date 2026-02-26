Ngày 26/2, trùng ngày vía Thần Tài, TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng. Mưa kéo dài từ sáng sớm, bầu trời mờ tối, nhiều tuyến đường ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Mưa trái mùa nặng hạt xuất hiện trên nhiều khu vực tại TPHCM. Ảnh: TK

Ghi nhận từ khoảng 7h30 sáng, mây dông đen kịt bao phủ bầu trời khu vực trung tâm thành phố, sau đó mưa lớn nhanh chóng lan rộng ra các phường, xã vùng ven. Tầm nhìn giảm mạnh khiến nhiều phương tiện phải bật đèn pha dù đang giữa buổi sáng.

Đến 11h trưa, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, gây ngập cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Cơn mưa dồn dập giữa mùa khô khiến không ít người dân bất ngờ. Bà Nguyễn Thị Chúc (58 tuổi, tiểu thương tại phường Gò Vấp) chia sẻ: “Sống ở TPHCM mấy chục năm, hiếm khi tôi thấy ngày mùng 10 tháng Giêng mà mưa tầm tã từ sáng đến trưa vẫn chưa tạnh. May mà tôi dọn hàng kịp, nếu không đồ cúng Thần Tài của khách đã bị ướt hết”.

Trong khi đó, anh Lê Minh Hoàng (ngụ phường Tân Bình) cho biết đang trên đường đi làm thì phải tấp vào lề trú mưa: “Mấy ngày qua trời còn nắng gắt, vậy mà bất ngờ mây đen kéo đến như bão. Mưa lớn, nước tạt vào mặt, khó quan sát để điều khiển xe. Đúng là một ngày vía Thần Tài đáng nhớ, hy vọng ‘nước đổ là lộc về’ cho cả năm suôn sẻ.”

Mưa trái mùa trên diện rộng vào ngày vía Thần Tài khiến nhịp sống đô thị bị đảo lộn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, tình trạng mưa trái mùa hiện nay xuất phát từ sự kết hợp giữa rãnh áp thấp xích đạo có trục 4–6 độ vĩ Bắc và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sự tương tác của hai hình thái thời tiết này khiến khu vực nhiều mây, xuất hiện mưa dông diện rộng.

Các vùng mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa lớn kèm dông, sét tại nhiều khu vực như Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Bình Phú, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Thới, Bình Trưng, Bình Chánh, Bình Hưng và Nhà Bè. Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, một số nơi có thể vượt 50mm.

Cơ quan khí tượng dự báo hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến hết ngày 27/2, trước khi nắng nóng quay trở lại vào cuối tuần.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị áo mưa khi ra đường, đồng thời tránh trú dưới cây lớn hoặc gần cột điện khi có dông, gió mạnh để đảm bảo an toàn.