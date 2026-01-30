Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, TPHCM) trưa 30/1, khoảng 10h30, phần lớn học sinh được phụ huynh đón về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa thay vì ở lại trường như thường lệ. Đến khoảng 13h, các em được đưa quay trở lại trường để tiếp tục học buổi chiều.

Chị Thanh Mai, phụ huynh có con học tại trường, bày tỏ: “Tôi rất bức xúc trước sự việc này. Phụ huynh luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho con, vậy mà con mình phải ăn thực phẩm bẩn, lại xảy ra ngay trong môi trường học đường”.

Chị Thanh Mai, phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đón con gái về nhà. Ảnh: Phước Sáng

Theo chị Mai, thời gian qua, chị chủ động đưa đón con nên bé không đăng ký ăn bán trú. Tuy nhiên, chị vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nhiều học sinh khác. “Tôi từng lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi cho con ăn ở trường và đến nay nỗi lo ấy đã trở thành sự thật. Tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ. Nhà trường cũng cần lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đảm bảo hơn, kiểm tra kỹ giấy phép và chất lượng thực phẩm hằng ngày”, chị kiến nghị.

Một phụ huynh khác là chị Thanh chia sẻ, những ngày qua chị rất xót xa khi con đi học về thường than đồ ăn không ngon, hay bỏ mứa và chỉ ăn canh. “Bé nói thịt rất dở, lại mặn. Từ khi xảy ra sự việc, tôi quyết định đưa con về nhà ăn trưa từ ngày 29/1”, chị nói.

Anh Hữu Tuấn cũng bày tỏ sự bức xúc: “Tôi thực sự lo lắng về chất lượng suất ăn bán trú trong trường học. Sau khi nghe thông tin, tôi phải sắp xếp công việc để đưa đón con buổi trưa. Trước đây, cháu hay nói đồ ăn ở trường không ngon nhưng gia đình nghĩ con biếng ăn nên không để ý, đến khi sự việc xảy ra thì phụ huynh ai cũng hoang mang, lo lắng”.

Anh Hữu Tuấn (mặc áo xanh) đến đón con về ăn trưa. Ảnh: Phước Sáng

Trước đó, Trường Tiểu học Tân Quy đã thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ chiều 28/1 để chờ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC03) liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), địa chỉ tại 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM. Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón con hoặc chuẩn bị bữa trưa cho học sinh, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc bố trí chỗ ăn, nghỉ theo quy định.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), gồm: Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận)…

Sau vụ Sago Food dùng thịt bẩn, nhiều trường học dừng tổ chức ăn bán trú. Ảnh: Phước Sáng

Sáng 30/1, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe và quyền lợi học sinh.

Cụ thể, những trường liên quan đến phản ánh về bữa ăn học đường phải tạm dừng ngay việc sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến. Đồng thời, các trường phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và kịp thời chấn chỉnh.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường báo cáo khẩn về Sở (qua Phòng Học sinh - sinh viên) và UBND phường, xã, đặc khu (đối với mầm non, tiểu học, THCS), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Việc báo cáo thực hiện bằng cả văn bản và hình thức trực tuyến.

Trong thời gian tạm dừng dịch vụ, các trường phải xây dựng phương án quản lý bữa ăn bán trú phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu rà soát toàn diện công tác tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục; tăng cường tự kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Các trường cũng phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, kiểm tra quy trình cung ứng, vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; không chỉ dựa trên hồ sơ mà phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Ngoài ra, nhà trường cần báo cáo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn như: Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn mỗi ngày, thời gian giao nhận và loại hình tổ chức bữa ăn bán trú.