Gần 500 sổ đỏ, thỏa thuận đền bù đang bị kê biên

Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại khi thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Tổng diện tích của 64 khu đất hơn 275,4ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi mục đích gần 103ha.

Đối với 12 khu đất chưa được thông qua trong đợt này và cần rà soát lại, HĐND TPHCM đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình.

“Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND Thành phố báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình sau”, nghị quyết của HĐND TPHCM nêu.

Khi triển khai Khu dân cư Bắc Phước Kiển, dự kiến gần 35ha đất trồng lúa sẽ được chuyển mục đích sử dụng. Ảnh: Hải Quân

Trong số 12 dự án cần rà soát lại có Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai). Dự án này có quy mô 91,2ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 34,8ha.

Dự án này cần rà soát lại do 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng và 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án đang bị kê biên theo lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Việc kê biên các tài sản trên là để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn tại bản án ngày 3/12/2024 của TAND Cấp cao tại TPHCM và bản án ngày 11/4/2024 của TAND TPHCM. Đây là hai bản án của hai cấp tòa trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bán các nhà máy thuỷ điện, vay cá nhân để lấy tiền thi hành án

Về Khu dân cư Bắc Phước Kiển, khi dự án đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Quốc Cường Gia Lai đã có ý định chuyển nhượng lại.

Năm 2017, sau khi ký hợp đồng hứa mua - hứa bán, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã đặt cọc 2.882,8 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai để nhận chuyển nhượng dự án.

Thương vụ sau đó không thành và liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai bị buộc hoàn trả toàn bộ khoản tiền mà Sunny Island đã đặt cọc để bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, khi vừa giữ chức Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi là Cường “đô la”) khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án “sống còn”. Công ty sẽ tìm cách trả tiền để lấy lại dự án và tiếp tục triển khai.

Tính đến tháng 12/2025, Quốc Cường Gia Lai đã nộp lại 1.100 tỷ đồng cho Thi hành án dân sự TPHCM. Công ty cho biết, số tiền này được ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Để thực hiện nghĩa vụ thi hành án gần 1.800 tỷ đồng còn lại và hoàn trả các khoản vay, Quốc Cường Gia Lai đã lấy ý kiến cổ đông về việc bán vốn công ty con và mời gọi hợp tác tại các dự án bất động sản của công ty.

Sau khi được cổ đông tán thành, cuối tháng 12/2025, Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại hai doanh nghiệp liên kết, đó là Công ty Cổ phần Xây dựng – Kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc.

Theo kế hoạch, hai thương vụ thoái vốn này sẽ diễn ra trong quý I/2026. Tạm tính theo vốn điều lệ của hai doanh nghiệp, Quốc Cường Gia Lai dự kiến thu về khoảng 225 tỷ đồng.

Về các khoản vay cá nhân, đến hết tháng 10/2025, Quốc Cường Gia Lai đang vay gần 1.140 tỷ đồng, tăng mạnh so với số nợ 130 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm. Cụ thể, vay ông Nguyễn Quốc Cường 30 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường) và chồng 577,5 tỷ đồng; ông Lại Thế Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, 22,6 tỷ đồng; bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái ông Hà) 507 tỷ đồng.