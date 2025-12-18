Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết trong năm nay.

Theo nghị quyết, giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. Để làm cơ sở xác định giá chuyển nhượng, công ty sẽ thuê đơn vị thẩm định giá độc lập. Đối tượng nhận chuyển nhượng là tất cả đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty với những nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông Quốc Cường Gia Lai đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm việc quyết định phương án cụ thể đối với từng giao dịch phát sinh, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Ngoài bán phần vốn góp tại các công ty con, Quốc Cường Gia Lai sẽ mời gọi hợp tác tại các dự án bất động sản của công ty để có tiền trả nợ. Ảnh: T.L

Việc chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và hợp tác kinh doanh tại các dự án bất động sản nêu trên đã được Quốc Cường Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 3/12.

Mục đích của việc lấy ý kiến cổ đông là nhằm thu xếp nguồn tài chính để hoàn trả gần 1.800 tỷ đồng còn lại trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, đồng thời thanh toán các khoản nợ với các cá nhân.

Khoản tiền gần 1.800 tỷ đồng này nằm trong tổng số 2.882,8 tỷ đồng mà Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã đặt cọc cho Quốc Cường Gia Lai để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM từ năm 2017. Tuy nhiên, thương vụ không thành.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả toàn bộ số tiền 2.882,8 tỷ đồng để bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.

Tính đến nay, Quốc Cường Gia Lai đã nộp 1.100 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TPHCM. Để hoàn trả gần 1.800 tỷ đồng còn lại, doanh nghiệp đã tính đến phương án bán vốn góp tại các công ty con và mời gọi đối tác hợp tác kinh doanh tại các dự án bất động sản.

Theo kết quả lấy ý kiến, gần 62% cổ đông Quốc Cường Gia Lai tán thành hai phương án do công ty đề xuất.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra cũng truy tố hơn 20 bị can khác về 5 tội danh trong vụ án đưa hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định đã hưởng lợi gần 300 tỷ đồng khi tham gia mua bán cổ phần của doanh nghiệp sở hữu khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM.