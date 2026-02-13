Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở này nhận được văn bản của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cụ thể, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trước tình hình trên, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Đồng thời, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án “tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng” trong các khung giờ cao điểm.

Danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TPHCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. (Nguồn: SCT)

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đề nghị các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích bán hàng 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Sở này cũng yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời. Cùng với đó, các cửa hàng treo/bố trí bảng thông tin tại chỗ với nội dung: “Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây”.

"Đề nghị các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ", văn bản mới ban hành của Sở Công Thương TPHCM nêu.

Thông báo xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu của cửa hàng tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100. (Ảnh: A.X)

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 đã treo băng rôn thông báo “do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu từ ngày 30/12/2025”.

Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phản ánh, việc trạm cung cấp nhiên liệu tạm ngừng hoạt động đã khiến họ lúng túng, nhất là với các phương tiện di chuyển đường dài hoặc không kịp tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc.