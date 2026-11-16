Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, thành phố dự kiến ban hành chính sách đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 16/11, Tổ đại biểu số 9 HĐND TPHCM có buổi tiếp xúc với cử tri tại các phường như Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức để ghi nhận các kiến nghị về hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dự án trọng điểm.

Tổ đại biểu số 9 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề)

Tại buổi làm việc, cử tri Cao Văn Hùng (khu phố 1, phường Linh Xuân) bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao, nhất là nhân lực trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ số. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung lao động, gây khó khăn cho mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số của TPHCM.

Cử tri đề nghị thành phố xây dựng đề án liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; bố trí ngân sách đặt hàng đào tạo chuyên sâu, tái đào tạo kỹ năng số cho lao động trẻ. Đồng thời, thành phố cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp cải thiện tiền lương, phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, thành phố đã triển khai đề án đào tạo nhân lực trình độ cao và quốc tế, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đồng thời, TPHCM ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và phát triển nhân lực chất lượng cao ở các ngành nghề trọng điểm.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phản hồi cử tri chiều 16/11

Đáng chú ý, tại kỳ họp cuối năm, HĐND TPHCM dự kiến xem xét ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặt hàng hoặc đấu thầu đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực. Đối tượng thực hiện là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu trong, ngoài nước có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến trình HĐND thông qua chính sách cấp học bổng, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với người có năng khiếu, tài năng xuất sắc trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo; đồng thời ban hành cơ chế khuyến khích học tập, nghiên cứu, sáng chế và hỗ trợ các đối tượng theo quy định.

Liên quan đến tiền lương và chế độ an sinh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết thành phố đã ban hành nhiều chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tại kỳ họp tới, HĐND thành phố dự kiến xem xét chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người từ đủ 60 tuổi trở lên.

Cử tri kiến nghị về hạ tầng đô thị, an sinh xã hội tại điểm cầu phường Thủ Đức

Đối với cải cách tiền lương và lương hưu, ông Nhân thông tin Quốc hội, Chính phủ đã có định hướng và bố trí nguồn lực trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, 2027 để thực hiện. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 162 quy định mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó có nội dung điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu hằng tháng so với mức hưởng tháng 6/2026 đối với các nhóm thuộc diện áp dụng.

Ông Nhân nhìn nhận việc điều chỉnh tiền lương cần đi đôi với kiểm soát giá cả và bảo đảm an sinh xã hội. Đây là bài toán đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước ở cả Trung ương và địa phương, nhằm hạn chế tác động của biến động giá đến đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách.



Sở KH-CN TPHCM đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm. Chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chuyên môn sâu, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thành phố dự kiến áp dụng 3 phương thức đào tạo gồm giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu. Sáu nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm y tế; giáo dục; đô thị, hạ tầng, giao thông; tài chính, ngân hàng; văn hóa, du lịch, thể thao và công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Các chuyên ngành trọng điểm gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đường sắt đô thị, logistics, y tế công nghệ cao, an toàn thông tin và năng lượng mới. Đơn vị đào tạo có thể là các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức trong, ngoài nước đủ điều kiện. Người được cử đi học được hỗ trợ 100% kinh phí theo đơn giá phê duyệt, tối đa 10 tháng mỗi năm học, từ ngân sách thành phố. Để bảo đảm hiệu quả, người học phải cam kết thực hiện nghĩa vụ sau đào tạo. Trường hợp bỏ học, không hoàn thành chương trình hoặc nghỉ việc trước thời hạn cam kết phải hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí hỗ trợ, trừ các trường hợp được miễn, giảm theo quy định.

TPHCM hỗ trợ thu nhập đến hơn 265 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài Chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng làm việc cho TPHCM theo hợp đồng có thể nhận hỗ trợ ban đầu đến 531 triệu đồng và thu nhập đến 265,5 triệu đồng mỗi tháng.