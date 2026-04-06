Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc triển khai thủ tục đầu tư cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành (cao tốc Hồ Tràm – Long Thành) theo hình thức dự án cấp bách, cần thực hiện ngay.

Trước đó, dự án được quy hoạch đầu tư trong giai đoạn 2025–2030. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển hạ tầng vùng, Chương trình hành động số 03 của Thành ủy TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 để đồng bộ với thời điểm vận hành sân bay Long Thành.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đến tháng 3/2026, nhà đầu tư là Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành – Hồ Tràm đã hoàn tất đề xuất chủ trương đầu tư, với tổng mức sơ bộ khoảng 51.000 tỷ đồng. Hiện các sở, ngành đang tổ chức thẩm định hồ sơ.

Sở Xây dựng cho biết, sân bay Long Thành là động lực chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Nam, nên việc kết nối với các cực tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu.

Tại buổi làm việc tháng 11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các dự án chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ về giao thông, dịch vụ, đô thị, du lịch và logistics; đồng thời yêu cầu tăng cường kết nối đa phương thức giữa TPHCM với Đồng Nai và các đô thị trọng điểm như Biên Hòa – Long Thành – Vũng Tàu.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng lớn như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành (dự kiến hoàn thành năm 2026) hay Vành đai 4 TPHCM (năm 2028) đang được triển khai, cao tốc Hồ Tràm – sân bay Long Thành được xem là “mảnh ghép” quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng.

Việc áp dụng cơ chế “khẩn cấp” được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kết nối liên hoàn, qua đó giúp sân bay Long Thành phát huy hiệu quả ngay khi đi vào khai thác.