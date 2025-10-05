UBND TPHCM vừa phát động đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” kéo dài từ nay đến hết năm 2025. Kế hoạch này không chỉ nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025-2030), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị lớn, mà còn là “cú hích” dồn tổng lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

'Tăng tốc' ở một loạt dự án trọng điểm

Theo đó, thành phố quyết tâm đạt một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng và được nhấn mạnh nhất trong đợt thi đua là việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng là mục tiêu đầy thách thức, khi chính quyền phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao.

Loạt dự án trọng điểm về giao thông tại TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Nguyễn Huế

Để đạt được điều này, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật trong công tác này. Các đơn vị có thành tích giải ngân từ 95% trở lên sẽ được xem xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

TPHCM cũng xác định dồn lực cho các dự án giao thông, tập trung vào khẩu hiệu “Quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu”. Đây là giai đoạn cấp bách để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông mang tính chiến lược, đặc biệt là các dự án kết nối vùng. Bao gồm khởi công 9 dự án và khánh thành 2 dự án ngay trong thời gian cao điểm này.

Đó là việc khởi công Dự án Mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2); dự án Nạo vét rạch Đá Đỏ, cùng 7 dự án khác về văn hóa, thể thao và cải tạo cảnh quan. Khánh thành Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Kế đến, thành phố tiếp tục triển khai tốc độ cao các “đại dự án” là các dự án giao thông huyết mạch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, dự án thành phần thuộc Vành đai 2; Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; các tuyến kết nối vùng quan trọng như cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Đường Vành đai 4 TPHCM.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án như Quốc lộ 13, Vành đai 3 cùng các dự án liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An và hàng loạt tuyến đường tại các tỉnh lân cận.

3 tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công

Liên quan đến việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc đang làm chậm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND TPHCM cũng vừa ban hành quyết định thành lập 3 Tổ công tác đặc biệt.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tốc độ giải ngân của TP đang chững lại trong 2 tháng gần nhất, dù tính đến giữa tháng 9/2025, TPHCM đã giải ngân hơn 54.000 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch được giao, là mức cao so với cùng kỳ 5 năm gần đây.

Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, cùng với khó khăn dai dẳng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu cao nhất của 3 Tổ công tác là đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao và phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Các tổ này sẽ hoạt động theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình để trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, các tổ cũng đôn đốc việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền của sở, ngành và cấp xã. 3 Tổ công tác được phân chia theo khu vực và do các lãnh đạo chủ chốt trực tiếp chỉ huy.

Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng, theo dõi công tác giải ngân tại 78 phường và 24 xã; Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ làm Tổ trưởng, theo dõi 11 phường, 18 xã và đặc khu Côn Đảo và Tổ công tác số 3 do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng, theo dõi 24 phường và 12 xã.

Việc thành lập cơ chế giám sát và chỉ đạo trực tiếp này thể hiện quyết tâm cao của TPHCM nhằm gỡ nút thắt, đẩy mạnh nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế, đặc biệt là tại các công trình, dự án trọng điểm.