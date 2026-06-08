Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Nghị quyết phiên họp nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu...

Đối với nước ta, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh...

Từng bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (nhất là các địa phương có kết quả sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thấp hơn chỉ tiêu) phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Chính phủ lưu ý việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việc quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả. Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.

Không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý

Chính phủ yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, phù hợp; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các dự án hạ tầng chiến lược khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa khô năm 2026, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm.

Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý. Ảnh: Nam Khánh

Chính phủ giao các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết này, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý.

Các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết được giao chủ trì soạn thảo; đề xuất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8). Mỗi bộ, cơ quan được giao đề xuất tối thiểu 30% tổng số dự án luật, nghị quyết còn lại thuộc chương trình lập pháp năm 2026 và các nhiệm vụ lập pháp phải hoàn thành trước ngày 1/3/2027 theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, Chính phủ chỉ đạo tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn quy trình nội bộ, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ngay từ khâu soạn thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ trong thẩm định, tiếp thu, hoàn thiện, trình ký ban hành.

Chính phủ đề ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng trong mùa nắng nóng; trong tháng 6 phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân, xã hội.

Một nhiệm vụ khác là chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.