Nhìn từ ngoài, viện dưỡng lão tư nhân Park Wellstate Nishi-Azabu giống như một khách sạn hay chung cư hạng sang.

Nằm ở quận Minato, một trong những khu vực đắt đỏ nhất thủ đô của Nhật Bản, toà nhà được thiết kế 36 tầng, bên trong có đầy đủ nhà hàng, quầy bar, hồ bơi nước ấm, phòng gym, sauna, thư viện và thậm chí cả khu vườn riêng, theo Presiden Online.

Viện dưỡng lão cao cấp nằm giữa thủ đô Tokyo với mức phí vào ở lên đến 90 tỷ đồng. Ảnh: Obayashi

Mức phí để sống tại đây cũng thuộc hàng xa xỉ. Bảng giá của đơn vị vận hành cho thấy căn hộ rộng gần 120m2 dành cho hai người chưa đến 75 tuổi có phí trả trước khoảng 546 triệu yen (khoảng 90 tỷ đồng).

Sau khi đóng khoản tiền này, cư dân vẫn phải trả thêm 521.350 yen/tháng (gần 90 triệu đồng) cho phí quản lý và các dịch vụ cơ bản, chưa kể tiền ăn, điện nước, y tế, bãi đỗ xe và một số chi phí cá nhân khác được tính riêng.

Đổi lại, cư dân tại đây được hưởng những dịch vụ cực kỳ xa hoa. Các bữa ăn hàng ngày do Imperial Hotel Tokyo, một trong những khách sạn lâu đời và danh tiếng bậc nhất Nhật Bản đảm nhiệm với thực đơn luân phiên giữa các món Nhật, Âu và Trung.

Thực đơn được thực hiện bởi đầu bếp nhà hàng cao cấp. Ảnh: Saki Tsuchiya/BI

Các món thay đổi luân phiên giữa ẩm thực Nhật, Âu hoặc Trung. Ảnh: parkwellstate/nishiazabu

Khu ăn uống chính nằm trên 2 tầng cao nhất, nơi thực khách có thể dùng bữa và ngắm toàn cảnh Tokyo. Bữa sáng được phục vụ buffet kiểu Âu giữa khu vườn, bữa tối tự chọn món ăn trong thực đơn theo sở thích, nhâm nhi đồ uống pha chế tại quầy bar. Vào những dịp đặc biệt, cư dân còn có thể mời đầu bếp quen đến nấu ăn tại phòng riêng.

Cuộc sống tại đây giống như tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng dài ngày với các hoạt động như bơi hồ nước ấm, tập luyện tại phòng gym, thư giãn trong phòng tắm lớn, xông hơi sauna hoặc đọc sách ở thư viện. Ngoài ra, cư dân từng được tổ chức đi du thuyền, thưởng thức trà chiều tại khách sạn hay theo dõi các trận bóng chày Major League.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là khoản tiền 90 tỷ đồng chỉ mua được quyền sử dụng chứ không mua căn hộ. Cư dân trả trước một khoản tiền dựa trên độ tuổi và thời gian cư trú dự kiến, đổi lại họ có thể sống lâu dài tại đây nhưng không sở hữu bất động sản.

Nếu sống lâu hơn thời gian đó, cư dân không phải đóng thêm tiền. Ngược lại, nếu hợp đồng kết thúc sớm, một phần tiền chưa được phân bổ có thể được hoàn lại theo quy định. Đây cũng là lý do người đăng kí càng lớn tuổi, phí trả trước càng thấp.

Toà nhà có đầy đủ dịch vụ từ thư viện, nhà hàng, bể bơi nước ấm, chăm sóc thư giãn... Ảnh: Saki Tsuchiya/BI

Mức hơn 90 tỷ đồng cũng không phải giá chung cho tất cả các phòng. Park Wellstate Nishi-Azabu có nhiều loại căn với diện tích và mức phí khác nhau. Một người 75 tuổi sống một mình trong căn hộ rộng 49m2 sẽ chỉ phải trả khoảng 150 triệu yen (hơn 25 tỷ đồng).

Khác với hình dung thông thường về viện dưỡng lão, nơi này chủ yếu hướng tới những người cao tuổi vẫn khỏe mạnh, có khả năng sống độc lập nhưng muốn chuẩn bị trước cho tuổi già. Khi sức khỏe suy giảm, cư dân có thể chuyển sang khu chăm sóc riêng thay vì phải tìm một nơi ở mới. Toàn cơ sở có 327 phòng dành cho người sống độc lập và 60 phòng chăm sóc.

Theo President Online, dù mức phí rất cao, nơi này vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng giàu có, trong đó có chủ doanh nghiệp và lãnh đạo công ty