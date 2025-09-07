Trà đá vỉa hè Hà Nội đồng loạt tăng giá

Gần đây, trà đá vỉa hè Hà Nội được điều chỉnh tăng giá tại nhiều địa điểm. Từ mức quen thuộc 3.000 đồng/cốc, nhiều quán đã tăng lên 4.000 đồng. Tại Linh Đàm, hầu hết các quán đều áp dụng mức giá này từ đầu hè. Tương tự, một số khu vực khác như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 4.000 đồng là mức giá phổ biến.

Một số điểm bán ở khu vực trung tâm thành phố như Hoàn Kiếm, Ba Đình, hay các địa điểm đặc thù như bệnh viện, công viên... giá trà đá từ lâu đã lên tới 5.000 đồng/cốc, tương ứng với mức tăng 33-66%. Mức giá trà đá còn có thể lên tới 10.000-15.000 đồng/cốc trong một số quán ăn, nhà hàng.

Dù giá có nhích lên, trà đá vẫn giữ vị thế là loại đồ uống phổ thông và bình dân nhất tại Thủ đô.

Mở bán 6 triệu vé máy bay Tết đợt đầu tiên, giá đã cao ngất ngưởng

Các hãng hàng không trong nước vừa công bố mở bán vé máy bay Tết, dù chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Đến thời điểm này, đã có tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết được cung ứng.

Từ 10-11/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) trở đi, giá vé máy bay Tết đã tăng chóng mặt, đặc biệt trên một số chặng bay "nóng".

Cụ thể, từ đầu TPHCM ra Hà Nội, giá vé máy bay tăng tịnh tiến, từ 6,36 triệu đồng/vé khứ hồi (chuyến đi 24 Tết) tăng dần lên 6,78 triệu đồng (25 Tết) rồi 7,3 triệu đồng (6 Tết) và chuyến về vào mùng 5-6 tháng Giêng. Giá vé đã bao gồm thuế, phí.

Đặc biệt, với chặng bay TPHCM - Thanh Hóa và TPHCM - Vinh, giá vé máy bay Tết còn căng thẳng hơn, dao động từ 7-7,45 triệu đồng/vé khứ hồi, chặng TPHCM - Hải Phòng 7,3 triệu đồng/vé.

Người nuôi bán rẻ gánh lỗ nặng, giá thịt lợn ngoài chợ vẫn cao chót vót

Chiều 4/9, ông Trần Quốc Toản, chủ một trang trại chăn nuôi quy mô hàng nghìn con lợn ở xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên), chia sẻ với PV VietNamNet: “Nhiều hộ đang bán lợn với giá 55.000-56.000 đồng/kg, dẫn đến lỗ khoảng 500.000 đồng/con”.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở 33/34 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu huỷ 648.000 con lợn.

“Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi xuất chuồng lao dốc”, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, chỉ rõ.

Thịt lợn ở chợ neo giá cao chót vót. Ảnh: Tâm An

Trái ngược cảnh người chăn nuôi phải bán lợn giá rẻ gánh lỗ nặng, thì ở chợ mặt hàng này vẫn neo giá cao chót vót.

Tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), chị Xuân báo giá cho khách: “Thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá từ 130.000-140.000 đồng/kg. Ba chỉ, sườn, nạc thăn giá từ 150.000-180.000 đồng/kg tuỳ loại”.

Giá hồ tiêu tiếp đà giảm

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 6/9 ghi nhận đà giảm nhẹ so với phiên trước, khi giá trung bình chỉ còn ở mức 151.200 đồng/kg, mất thêm 1.000 đồng/kg. Theo An Ninh Tiền Tệ, đây là phiên thứ hai liên tiếp giá tiêu đi xuống, cho thấy xu hướng chững lại sau giai đoạn tăng nóng vừa qua.

Việc giá giảm đồng loạt tại hầu hết các tỉnh cho thấy nguồn cung có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi lực mua từ phía thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu chững lại.

Đón rằm tháng Bảy, bánh trung thu lên kệ sớm

Nhiều ngày nay, các quầy bánh trung thu đã xuất hiện trên phố Hà Nội, TPHCM để phục vụ người tiêu dùng đón rằm tháng Bảy.

Theo ghi nhận của VTC News, hầu như con phố lớn nào của Hà Nội hiện cũng đều có những quầy bánh trung thu, từ trong nhà đến ngoài vỉa hè. Cũng như mọi năm, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị... đã tung hàng từ rất sớm.

Giá bánh trung thu năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Loại có trọng lượng 150-200gr dao động từ 50.000-200.000 đồng/chiếc. Một hộp bánh trung thu gồm 3-6 chiếc có giá 200.000-500.000 đồng, riêng những hộp bánh cao cấp có giá từ 500.000-5.000.000 đồng/hộp.

Giá mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đắt đỏ, bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

Thị trường mâm cúng Rằm tháng 7 gồm cỗ chay và cỗ mặn. Theo VTC News, mâm cỗ chay giá dao động từ khoảng 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/mâm.

Tuy vẫn được ưa chuộng nhưng người dân không còn mạnh tay chi tiền như trước.

Chị Thu Trang - chủ cơ sở kinh doanh mâm cỗ trọn gói ở Hà Nội - cho biết, những năm trước khách hàng có xu hướng đặt nguyên mâm, nhưng năm nay khách ưu tiên một số món ăn cần thiết để đặt hàng. Những mâm cỗ được lựa chọn hầu hết là các mâm nhỏ khoảng 5-7 món. Nguyên nhân chính, theo chị Trang là do người dân đã có tâm lý thắt chặt chi tiêu hơn trước.

Giá gas bán lẻ đồng loạt tăng

Ngày 1/9, các doanh nghiệp đầu mối gas trong nước công bố tăng giá bán lẻ gas. Tiền Phong cho hay, đây là lần đầu tiên trong năm nay giá gas quay đầu tăng trở lại sau chuỗi tháng giảm liên tiếp.

Theo Tổng Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (Petrolimex Gas), giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại Hà Nội áp dụng từ ngày 1/9 là mức 417.400 đồng/bình 12kg, tăng 1.300 đồng/bình. Đối với bình công nghiệp 48 kg, mức tăng là 5.200 đồng/bình, giá 1.669.300 đồng/bình.

Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) tăng mạnh hơn, với hầu hết sản phẩm từ 1/9. Mức tăng là 583 đồng/kg, tương đương 7.000 đồng/bình 12kg và 26.235 đồng/bình 45kg.

Nhiều loại vật liệu xây dựng tăng giá

Từ đầu năm đến nay, theo VTV, giá nhiều loại vật liệu xây dựng chủ chốt như thép, xi măng, cát, đá... đã ghi nhận mức tăng mạnh.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá thép xây dựng đã tăng trung bình khoảng 12-15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá xi măng tăng 8-10%, cát xây dựng tăng hơn 20% tại một số khu vực có nhu cầu lớn như TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Diễn biến này kéo theo chi phí đầu vào của các công trình đội lên đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn.