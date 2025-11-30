Nhiều người khi giảm cân thường chỉ lựa chọn dưa chuột, củ đậu, bưởi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, còn nhiều loại trái cây khác như bơ, táo, lê… dù có vị ngọt hoặc chứa chất béo vẫn hoàn toàn có thể sử dụng hằng ngày mà không lo tăng cân, nếu biết kiểm soát khẩu phần.

Trao đổi với VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM (Tổng hội Y học Việt Nam), cho biết việc tăng cường rau củ và trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả, điều quan trọng nằm ở tổng lượng calo nạp vào, chất lượng thực phẩm (hạn chế đồ chế biến sẵn), lượng protein đầy đủ và thời điểm ăn phù hợp.

Theo bác sĩ Thu, trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, song không phải loại nào cũng hỗ trợ giảm cân. “Nhiều người cho rằng ăn càng nhiều trái cây càng tốt nhưng điều này không hoàn toàn đúng về mặt sinh lý học", bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Người đang muốn giảm cân vẫn có thể ăn quả lê. Ảnh: Hải Dương

Nhóm quả nên ưu tiên khi bạn giảm cân

Bưởi là lựa chọn hàng đầu nhờ ít calo và giàu enzyme hỗ trợ đốt mỡ. Cam, quýt cung cấp nhiều vitamin C và chất xơ hòa tan, giúp ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Dưa leo, dưa gang, dưa vàng chứa nhiều nước, năng lượng thấp, thích hợp làm món ăn nhẹ mà không lo tăng cân.

Nhóm quả giàu chất xơ - chỉ số đường huyết thấp

Bác sĩ Thu khuyến nghị người giảm cân ưu tiên các loại quả giàu chất xơ, GI thấp - nhóm thực phẩm giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác đói. Cụ thể:

Táo: Giàu pectin - chất xơ hòa tan giúp chậm tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Lê: Hàm lượng chất xơ cao, hỗ trợ kiểm soát năng lượng và tiêu hóa.

Kiwi: GI thấp, giàu vitamin C, giúp cân bằng đường huyết và hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi): Ít đường, giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa và chống viêm.

Nhóm quả tạo cảm giác no lâu - hỗ trợ chuyển hóa

Một số loại quả dù giàu năng lượng hơn nhưng lại giúp no lâu, phù hợp cho chế độ giảm cân nếu dùng đúng cách:

Bơ: Giàu chất béo lành mạnh, tạo cảm giác no; chỉ nên ăn khoảng 1/4 quả mỗi ngày.

Ổi: Ít đường, giàu chất xơ, phù hợp cho người giảm cân hoặc tiền tiểu đường.

Dứa (thơm): Chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa đạm, giúp bữa ăn nhẹ bụng hơn.

Lựu: Dồi dào polyphenol - chất chống oxy hóa thúc đẩy chuyển hóa năng lượng.

Nhóm quả ít đường - dễ kiểm soát khẩu phần

Đây là nhóm trái cây an toàn, không làm tăng năng lượng quá nhanh gồm:

Cà chua: Ít calo, giàu lycopene - chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Mận, đào: Lượng đường thấp hơn các loại trái cây ngọt đậm.

Thanh long: Giàu nước, lượng chất xơ vừa phải, giúp giải khát và hỗ trợ tiêu hóa mà không nạp nhiều calo.

Bác sĩ Thu cho biết, lựa chọn đúng loại quả và ăn với lượng phù hợp sẽ giúp người giảm cân vừa kiểm soát năng lượng vừa đảm bảo cơ thể nhận đủ vitamin và chất xơ cần thiết.