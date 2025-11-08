Theo lịch thi đấu, PVF-CAND có trận tiếp đón Thể Công Viettel tại vòng 11 LPBank V-League vào lúc 18h ngày 8/11. Tuy nhiên, trong khi đội chủ nhà ra sân khởi động từ trước giờ bóng lăn 1 tiếng, đội khách vẫn chưa xuất hiện trên sân PVF (Hưng Yên).

Cầu thủ PVF-CAND khởi động, trong khi đội khách chưa xuất hiện. Ảnh: S.N

Theo ghi nhận, tới 17h45, các cầu thủ và BHL CLB Thể Công Viettel vẫn chưa xuất hiện. Đội khách chỉ có một vài thành viên Ban lãnh đạo có mặt từ sớm, và tất cả đều rất sốt ruột khi chưa thấy đội bóng của mình tới sân.

Khu vực kỹ thuật của Thể Công Viettel. Ảnh: S.N

Được biết, dù di chuyển đến sân khách từ rất sớm (trước 3-4 tiếng đồng hồ), nhưng xe chở CLB Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Xác định các cầu thủ không thể kịp khởi động, HLV Popov quyết định cho các học trò "làm nóng" ngay trên xe.

Theo thông tin mới nhất VietNamNet có được, trận đấu giữa PVF-CAND vs Thể Công Viettel lùi lại 1 tiếng đồng hồ (19h). Hiện tại đội khách vẫn đang tìm mọi cách đến sân để có thể kịp giờ thi đấu.

*Tiếp tục cập nhật...