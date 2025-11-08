Phong độ của Thể Công Viettel không được như kỳ vọng, khi thắng 2 trong 4 trận V-League gần nhất.

Mặc dù vậy, đội quân của HLV Velizar Popov vẫn được đánh giá cao hơn so với chủ nhà PVF-CAND, đội hiện đang xếp cuối bảng.

Về mặt cá nhân, đây là trận đấu đặc biệt đối với HLV Thạch Bảo Khanh.

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bảo Long, Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thái Quý, Thanh Nhàn, Marco Antonio, Amarildo.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Văn Khang, Văn Tú, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.

