Phong độ của Thể Công Viettel không được như kỳ vọng, khi thắng 2 trong 4 trận V-League gần nhất.
Mặc dù vậy, đội quân của HLV Velizar Popov vẫn được đánh giá cao hơn so với chủ nhà PVF-CAND, đội hiện đang xếp cuối bảng.
Về mặt cá nhân, đây là trận đấu đặc biệt đối với HLV Thạch Bảo Khanh.
Đội hình xuất phát:
PVF-CAND: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bảo Long, Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thái Quý, Thanh Nhàn, Marco Antonio, Amarildo.
Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Văn Khang, Văn Tú, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa PVF-CAND vs Thể Công Viettel:
Đội hình xuất phát
Thống kê:
Lucao có phong độ tốt với 2 bàn trong 2 trận gần nhất cho Thể Công Viettel. Từ đầu mùa, cầu thủ người Brazil có 4 pha lập công – bằng thành tích của hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất PVF-CAND là Amarildo và Thanh Nhàn (cùng 2 bàn).
Thống kê:
Không đội nào để thủng lưới nhiều như PVF-CAND. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh nhận đến 20 bàn thua sau 10 trận đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ lọt lưới 6 bàn – là hàng thủ chắc chắc thứ hai tại V-League, sau Hà Nội (5).