HLV Kim Sang Sik chọn an toàn

Ngày 6/11, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 khiến nhiều người không bất ngờ.

Trong sách sách 23 cái tên được gọi, trừ Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường thì phần còn lại là những cựu binh. Đáng chú ý, cũng như mừng nhất khi Xuân Son trở lại sau 10 tháng dưỡng thương.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có nhiều thay đổi

Việc lựa chọn một bộ khung cũ, ổn định có thể được lý giải là do HLV Kim Sang Sik muốn an toàn, tận dụng các cựu binh với sự kinh nghiệm, hiểu ý nhau để hướng đến chiến thắng trước Lào.

Bên cạnh đó, hai trận đấu khá nhạt nhoà trước Nepal, áp lực thành tích khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc chọn phương án an toàn, đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng gắn bó lâu năm với tuyển Việt Nam

Hay bảo thủ?

Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức của HLV Kim Sang Sik lại làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu chiến lược gia người Hàn Quốc có đang ngại thay đổi hay không.

Người hâm mộ và giới chuyên môn đều hy vọng tuyển Việt Nam có một diện mạo mới mẻ hơn sau hai trận đấu gặp Nepal bị đánh giá là khá thất vọng. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là sự thể hiện không thật sự máu lửa và thiếu khát khao của một số cựu binh.

Khi vẫn sử dụng nhiều cựu binh

Chính vì vậy, yêu cầu về việc thay đổi về con người, hoặc ít nhất là đưa thêm nhiều nhân tố mới có động lực cao vào đội hình thực sự cần thiết. Thế nhưng, HLV Kim Sang Sik đã nói "không" dù trận đấu tới được đánh giá tương đối dễ.

Vấn đề nằm ở chỗ, không phải V-League thiếu người hay những cầu thủ đang có phong độ cao và khát khao cống hiến xứng đáng được trao cơ hội.

Ví dụ như Triệu Việt Hưng, Hữu Nam (Hải Phòng) với màn trình diễn ấn tượng, phong độ cao hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách. Đặc biệt, với màn trình diễn bùng nổ ở giải hạng Nhất, nhưng Minh Vương (Đồng Nai) không được gọi cũng là điều mà người hâm mộ cảm thấy khá bất ngờ.

Việc bỏ qua những nhân tố đang lên và chỉ tập trung vào bộ khung cũ khiến người hâm mộ bắt đầu lo ngại về sự bảo thủ của ông Kim Sang Sik với tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục như vậy, bên cạnh việc kìm hãm sự phát triển của các tài năng mới và quan trọng hơn, ông Kim Sang Sik không tạo được áp lực cần thiết để các cựu binh lấy lại phong độ và động lực cao nhất.