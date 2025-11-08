Thể Công Viettel không có phong độ thực sự ổn định thời gian qua tại LPBank V-League. Dù vậy, đoàn quân của HLV Popov vẫn đang kiểm soát được cuộc chơi, tự tin hướng tới mục tiêu vô địch.

Sau 9 vòng đấu, đội bóng áo lính hiện đang xếp thứ 3 BXH (18 điểm), kém đội đầu bảng là Ninh Bình 6 điểm. Nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của PVF-CAND ở vòng này, Thể Công Viettel sẽ vươn lên thứ 2, thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu.

Thể Công Viettel tự tin đánh bại PVF-CAND.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Thể Công Viettel phải cải thiện được khâu dứt điểm. Hai trận gần nhất, dù gặp những đối thủ yếu hơn là Thanh Hóa và HAGL, đoàn quân của HLV Popov chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Ở vòng này, Thể Công Viettel có đầy đủ lực lượng. Trước PVF-CAND không có phong độ tốt, đội khách khả năng chơi tấn công, quyết có bàn thắng sớm để tạo lợi thế về tâm lý cũng như thế trận.

Với đội chủ nhà, PVF-CAND sau trận thắng SLNA ngày ra quân V-League, đang trải qua 9 trận toàn hòa và thua. Đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh ghi được 10 bàn thắng và để thủng lưới tới 20 lần. Họ là đội nhận bàn thua nhiều nhất V-League tính đến thời điểm hiện tại.

Đứng ở vị trí cuối BXH, rõ ràng PVF-CAND đang gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tham dự V-League. Áp lực với họ ngày một lớn, và trước mắt sẽ là thử thách không dễ vượt qua mang tên Thể Công Viettel.