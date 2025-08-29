Trận 'thủy chiến' 6 bàn thắng giữa CAHN vs Hà Nội FC
Trong cơn mưa tầm tã trên SVĐ Hàng Đẫy, CAHN và Hà Nội FC cống hiến một trận đấu rất hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi dành cho 2 đội.
Alan chói sáng với cú hat-trick, góp công lớn giúp CAHN đánh bại Hà Nội FC 4-2 ở trận derby Thủ đô thuộc vòng 3 LPBank V-League, tối ngày 28/8.
Doãn Ngọc Tân dính chấn thương nặng tại vòng 3 V-League 2025/26, lỡ hẹn đợt tập trung FIFA Days tháng 9 của tuyển Việt Nam.
Ngoài nhiệm vụ giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik còn đặt ra nhiều đích nhắm khác từ vòng loại sắp diễn ra tại Phú Thọ.