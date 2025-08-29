cahn ha noi 3.JPG
Ngay khi trận CAHN vs Hà Nội FC bắt đầu, trời đổ mưa rất to.
cahn ha noi 6.JPG
Trận derby Thủ đô thu hút rất đông khán giả tới sân cổ vũ cho hai đội.
cahn ha noi 5.JPG
Trong hiệp 1, CAHN thi đấu lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội.
cahn ha noi 7.JPG
Phút 31, Thành Long câu bóng vào vòng cấm Hà Nội FC, Thành Chung nỗ lực đánh đầu bóng phá bóng không tốt. Leo Artur thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt về góc xa hạ gục Văn Chuẩn.
cahn ha noi 10.JPG
Bàn mở tỉ số đẹp mắt cho đội bóng ngành công an.
cahn ha noi 8.JPG
Dù không ghi bàn trận này nhưng Quang Hải chơi rất năng nổ.
cahn ha noi 9.JPG
Những nỗ lực của Hà Nội FC là chưa đủ để có bàn thắng.
cahn ha noi 1.jpg
Ngược lại, CAHN liên tục ghi bàn vào lưới đối phương với màn tỏa sáng của Alan (hat-trick).
Brandon Ly.jpg
Đây là trận đấu mà tân binh Việt kiều Brandon Ly có lần đầu tiên ra sân trong màu áo CAHN.
cahn ha noi 2.JPG
Tiền đạo Văn Quyết vào sân ở cuối hiệp 2 giúp Hà Nội FC chơi khởi sắc hơn.
cahn ha noi 4.JPG
Dù có 2 bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 2-4 nhưng thời gian còn lại là quá ít để Hà Nội FC có thể giành 1 điểm.