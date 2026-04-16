Tại xã Trấn Yên (Lào Cai), giảm nghèo thông tin được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức và chính sách cho bà con vùng cao. Không để người dân phải tự "mò mẫm" với các quy định phức tạp, chính quyền địa phương đã chủ động đưa thông tin đến từng hộ gia đình.

Xã xác định chuyển đổi số, giảm nghèo thông tin chính là chìa khóa của giảm nghèo đa chiều.

Trang fanpage của Trung tâm Phục vụ hành chính công với hơn 3.300 lượt theo dõi hiện là "cánh tay nối dài", giúp người dân cập nhật mọi thủ tục, chính sách mới nhất chỉ qua chiếc điện thoại thông minh. Đặc biệt, mô hình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lưu động tại các thôn bản đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản về địa lý, đảm bảo mọi người dân, dù ở khu vực khó khăn nhất, đều được thụ hưởng dịch vụ công bình đẳng và minh bạch.

Song hành với mục tiêu đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh quyết liệt để hiện thực hóa nền hành chính hiện đại. Ngay từ đầu năm 2026, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 100% hồ sơ trên môi trường điện tử. Việc số hóa toàn diện không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Người dân được hướng dẫn tận tình cách quét mã QR, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, biến công nghệ thành công cụ tự vươn lên trong cuộc sống.

Kết quả thực tế trong tháng 3/2026, Trung tâm tiếp nhận 1.458 hồ sơ với tỷ lệ nộp trực tuyến đạt tuyệt đối 100%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đạt 1.418 hồ sơ, tất cả đều đúng và trước hạn. Lũy kế từ đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của xã đạt mức ấn tượng 99,9%. Nhờ nỗ lực đồng bộ từ công nghệ đến con người, xã Trấn Yên đã xuất sắc đạt 97,54/100 điểm, xếp thứ 3/99 xã, phường toàn tỉnh về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp tục duy trì hoạt động ổn định theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai hiệu quả mô hình giải quyết TTHC lưu động tại các thôn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Với quyết tâm lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy để giảm nghèo thông tin bền vững, Trấn Yên đang khẳng định vị thế là điểm sáng trong cải cách hành chính cơ sở, nỗ lực xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và thực sự vì nhân dân phục vụ.