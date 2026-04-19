Ngày 19/4, gần 1.500 thí sinh trên cả nước đã bước vào vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - MOS World Championship 2026. Đây là lần thứ 17 cuộc thi quy mô toàn cầu này có sự tham gia của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi MOS World Championship 2026 tại Việt Nam, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh, phức tạp của thế giới.

Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu, nền tảng cốt lõi và con đường tất yếu để Việt Nam bứt phá vươn lên như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định.

Đồng thời, phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ phải là trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển. “Điều đó đặt ra yêu cầu rất cụ thể là phải xây dựng được một thế hệ thanh niên có tri thức, có kỹ năng, có tư duy và có năng lực số, khả năng thích ứng cao với môi trường toàn cầu. Đây không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách, mang tính quyết định với tương lai phát triển của đất nước”, ông Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Các thành viên Ban tổ chức động viên các thí sinh trước giờ thi MOS World Championship 2026.

Cũng theo ông Nguyễn Tường Lâm, với phương châm hành động “Thanh niên xung kích trong chuyển đổi số”, “Mỗi đoàn viên là một công dân số chủ động, sáng tạo”, “Mỗi tổ chức đoàn là một môi trường thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”, thời gian qua, nhiều chương trình, hành động thiết thực đã được tổ chức đoàn các cấp triển khai để giúp nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho thanh niên. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Trong tổng thể các giải pháp, việc tổ chức những sân chơi trí tuệ theo chuẩn mực quốc tế và có tính cạnh tranh cao là hết sức quan trọng. Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới là một mô hình tiêu biểu. Năm nay là năm thứ 17 cuộc thi được tổ chức.

“Cuộc thi đã khẳng định rõ uy tín, chất lượng và sức lan tỏa, không còn đơn thuần là một kỳ thi tin học mà còn góp phần chuẩn hóa năng lực công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng lực làm việc cho thế hệ trẻ Việt Nam”, ông Nguyễn Tường Lâm nhận xét.

Theo bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam, cuộc thi đã tạo môi trường giúp thanh thiếu niên kiểm chứng năng lực, hình thành tư duy ứng dụng công nghệ số.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam nhận định: MOS World Championship không chỉ là một sân chơi kỹ năng số, mà còn tạo môi trường giúp học sinh, sinh viên kiểm chứng năng lực, hình thành tư duy ứng dụng công nghệ trong học tập và công việc. Đây là những yếu tố quan trọng để các bạn trẻ từng bước thích ứng với yêu cầu của môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Với sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cuộc thi MOS World Championship đã ngày càng được lan tỏa rộng rãi tới đông đảo thanh thiếu niên trên cả nước. Hàng triệu thanh thiếu niên, trong đó có nhiều em ở các địa phương có điều kiện kinh tế còn khó khăn như Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, Yên Bái... cũng đã có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, công nghệ số, được trang bị kỹ năng số phục vụ cho học tập và nghề nghiệp tương lai.

Năm 2026, cuộc thi MOS World Championship tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với 2 vòng thi cấp quốc gia gồm vòng loại quốc gia và vòng chung kết quốc gia. Thí sinh tranh tài ở 6 nội dung: MOS Word 2019, MOS Excel 2019, MOS PowerPoint 2019, MOS Word (365 Apps), MOS Excel (365 Apps), MOS PowerPoint (365 Apps) tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các thí sinh dự vòng loại quốc gia thực hiện bài thi hoàn toàn trên máy tính trong thời gian 50 phút với thang điểm tối đa là 1.000 điểm.

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay tiếp tục đưa các nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo – AI vào bài thi. Việc tích hợp AI không chỉ nhằm cập nhật xu hướng công nghệ, mà còn hướng tới phát triển năng lực số toàn diện cho người học như sử dụng thành thạo công cụ số, tư duy xử lý công việc và khả năng ứng dụng AI hiệu quả trong học tập, công việc. Đây cũng là định hướng thiết thực nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ của đất nước có năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thời đại.

MOS World Championship là sân chơi quốc tế được tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức thường niên dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng. MOS World Championship 2026 sử dụng bài thi MOS các cấp độ để đánh giá trình độ của thí sinh. Đây là bài thi được cung cấp dựa trên các ứng dụng Tin học văn phòng của Microsoft.