Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp với chính quyền xã Quỳnh Sơn (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 120.049.745 đồng của bạn đọc đến bé Bùi Thanh Hằng (MS 2026.241) bị suy tim nặng.

Đón nhận số tiền của bạn đọc ủng hộ, chị Nguyễn Thị Hương Đan (mẹ của bé Hằng) xúc động: "Gia đình chân thành cảm ơn Báo VietNamNet và quý bạn đọc đã kết nối và giúp đỡ".

Theo chị Đan, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ trên, sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, gia đình chị còn nhận được gần 20 triệu đồng từ sự chung tay, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị: Toà án Khu vực 4 tỉnh Nghệ An, Cơ quan MTTQ xã Quỳnh Sơn, Chi uỷ, Ban cán sự thôn và bà con nhân dân thôn 3.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng chính quyền xã Quỳnh Sơn (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 120.049.745 đồng đến gia đình bé Bùi Thanh Hằng. Ảnh: Thanh Hải

Bé Bùi Thanh Hằng là nhân vật trong bài viết: "Vợ chồng nghèo bật khóc khi con gái nói: 'Bố mẹ hiến tim cứu con đi'".

Tháng 12/2025, Hằng bắt đầu kêu đau bụng. Khi chị Nguyễn Thị Hương Đan (SN 1986, mẹ của cháu) đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu thăm khám mới biết bị hở van, suy tim. Sau đó, Hằng được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do tình trạng bệnh nặng, Hằng tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Theo thông tin bệnh án, Hằng được chẩn đoán suy tim, bệnh cơ tim hạn chế và loạn nhịp thất.

Trước bệnh tình của con, chị Đan càng lo lắng bởi kinh tế gia đình đã gần như cạn kiệt sau nhiều tháng chạy chữa.

Cuộc sống của gia đình chị Đan gần như đảo lộn kể từ ngày con gái mắc bệnh nặng. Ảnh: Thanh Hải

Những tháng ngày con nằm viện cũng là quãng thời gian vợ chồng chị Đan liên tục vay mượn tiền để trang trải chi phí điều trị, như thuốc men, tiền đi lại và sinh hoạt trong những ngày đưa Hằng đi viện.

Theo chị Đan, đến nay gia đình đã vay mượn gần 200 triệu đồng để chạy chữa cho Hằng. Gia đình có 5 miệng ăn nhưng vợ chồng chị đều không có việc làm ổn định. Thu nhập chủ yếu trông vào 1 sào ruộng và những ngày hai vợ chồng đi làm thuê. Việc điều trị bệnh cho con gái kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng chị gần như không có tài sản nào đáng giá. Tài sản lớn nhất của gia đình lúc này là con bò vừa được địa phương trao tặng trong chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn.

Chị Đan cho biết, số tiền của bạn đọc và các đơn vị giúp đỡ, gia đình chị sẽ dành một phần để trả nợ trước đây đã vay mượn để điều trị cho con, một phần để tiếp tục chữa bệnh cho con.

Sau số tiền này, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ bé Hằng, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình bé.