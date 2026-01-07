Anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1983, ở thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ bỏ đi, bố bị tai nạn liệt giường, hai con nhỏ lâm cảnh bơ vơ".

Số tiền 165.549.369 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tâm

Năm 2019, vợ anh Tâm bỗng dưng bỏ nhà đi khi bé Hà Linh mới tròn 8 tháng tuổi. Từ đó đến nay, anh Tâm một mình gồng gánh nuôi hai con thơ. Ngoài việc chăm sóc hai con nhỏ, anh còn phải chăm sóc bố mẹ già yếu, ông Nguyễn Minh Thiệu (80 tuổi) và bà Phan Thị Nghĩa (76 tuổi).

Tháng 9/2025, trong lúc sửa lại mái nhà bị hỏng sau mưa bão, anh Tâm không may trượt chân ngã xuống đất, bất tỉnh. Tai nạn ập đến bất ngờ khiến anh Tâm bị gãy cột sống, liệt tủy, mất khả năng lao động vĩnh viễn.

Từ khi anh Tâm bị tai nạn nằm một chỗ, hai đứa trẻ Nguyễn Trần Đại Quang (SN 2014) và Nguyễn Ngọc Hà Linh (SN 2017) lâm vào cảnh bơ vơ. Để có tiền lo thuốc men cho bố, hằng ngày sau giờ học, Quang và bà nội lại ra vườn đào sắn đem ra chợ bán.

Mới đây, anh Tâm bất ngờ sốt cao, co giật nên gia đình đưa anh vào Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An. Do nhiễm trùng vùng xương cụt, các bác sĩ phải tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp. Sau ca mổ này, anh Tâm còn phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật nữa, chi phí lên tới cả trăm triệu đồng.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh gia đình anh Tâm, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình anh số tiền 165.549.369 đồng.

Đón nhận tình cảm quý báu của bạn đọc, anh Tâm không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn tới Báo VietNamNet cùng bạn đọc trong và ngoài nước đã thương yêu, giúp đỡ gia đình anh trong lúc gặp khó khăn.

Anh Tâm chia sẻ: “Sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt những khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên to lớn để chúng tôi thêm vững tin, có nghị lực vượt qua thử thách và sớm ổn định cuộc sống”.