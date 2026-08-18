Nhận số tiền 32.452.018 đồng từ đại diện Báo VietNamNet, anh Bùi Anh Dũng (SN 1977, phường Long Trường, TPHCM), nhân vật trong bài viết: "Mắc bệnh nan y, người đàn ông mong được giúp đỡ kéo dài sự sống" xúc động không nói nên lời.

Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, anh gửi lời cám ơn sâu sắc đến Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ anh trong giai đoạn khó khăn, bệnh tật.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 32.452.018 đồng do bạn đọc hỗ trợ anh Bùi Anh Dũng. Ảnh: Hà Nguyễn

Trước khi lâm bạo bệnh, anh Dũng làm việc trong các đoàn phim tư nhân. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, anh thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Anh tự mua thuốc uống nhưng bệnh không thuyên giảm nên đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán anh mắc ung thư vòm hầu giai đoạn cuối. Từ đó, anh và gia đình dồn hết tiền tích góp để điều trị bệnh.

Từ ngày mắc bệnh, anh Dũng mất sức lao động. Hằng ngày, anh quanh quẩn trong phòng trọ, chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Tiền thuốc, tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào công việc dọn dẹp nhà theo giờ của vợ anh Nguyễn Thị Bình (SN 1971). Dù làm việc vất vả, thu nhập của chị cũng chỉ đủ trang trải tiền ăn và tiền thuê trọ hằng tháng.

Trong khi đó, bố mẹ anh Dũng thuộc diện hộ cận nghèo. Ông bà cũng không có nhà riêng, đang thuê trọ cách anh Dũng không xa. Bố anh Dũng tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên không còn khả năng lao động.

Để có tiền trang trải cuộc sống, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Lùng (SN 1958) phải đi bán vé số dạo từ sáng sớm đến chiều tối. Ngoài anh Dũng, bà Lùng còn có thêm người con trai út.

Tuy nhiên, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, không giúp gì được cho anh Dũng.

Hiện nay, do bệnh của anh Dũng đã di căn lên não khiến anh mất thị lực một bên mắt, liệt một bên mặt và ảnh hưởng đến não. Anh Dũng cần tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống.

Tuy nhiên, bản thân anh và gia đình đã khánh kiệt, không còn khả năng chạy chữa. Trong lúc bế tắc, anh đã nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa số tiền 32.452.018 đồng. Món quà này giúp anh có thêm kinh phí mua thuốc, giảm bớt đau đớn và kéo dài sự sống.

"Số tiền này có ý nghĩa lớn lao đối với bản thân tôi và gia đình, giúp tôi tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ và trả những khoản nợ đã vay để chữa bệnh.

Một lần nữa, tôi biết ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã hỗ trợ tôi trong lúc bế tắc, ngặt nghèo này", anh Dũng bộc bạch.