Bà Nguyễn Thị Đông (SN 1957, ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất, con khuyết tật, bà nội già yếu oằn lưng nhặt ve chai nuôi 3 cháu” đăng trên Báo VietNamNet ngày 27/02/2026.

Ở tuổi 69, bà Đông chưa từng có một ngày thảnh thơi. Bà và chồng là ông Phạm Anh Văn (SN 1952, đã mất) có một người con trai là Phạm Văn Khu (SN 1983).

Không may, anh Khu bị câm, điếc bẩm sinh và không biết chữ. Lớn lên, anh kết hôn với một người phụ nữ khiếm thính.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 65.804.338 đồng tới bà Nguyễn Thị Đông. Ảnh: Hà Nguyễn

Vợ chồng anh Khu đều khuyết tật, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào công việc nhặt ve chai của ông bà Đông.

Ba năm trước, ông Văn phát hiện mắc ung thư dạ dày. Từ đó, sức khỏe ông suy giảm nhanh chóng, không thể lao động. Mọi gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai người vợ già.

Cuối năm 2025, bệnh tình ông trở nặng, chỉ nằm một chỗ. Không có thu nhập, bữa cơm hằng ngày của gia đình phần lớn trông chờ vào sự hỗ trợ của hàng xóm.

Giữa tháng 1/2026, ông Văn đột ngột qua đời. Từ đó đến nay, một mình bà gồng gánh nuôi 3 cháu nội: Phạm Yến Linh, Phạm Phúc An và Phạm Phúc Đạt. Trong đó, cháu Phúc Đạt bị mất khứu giác bẩm sinh.

Mỗi sáng, bà dậy sớm lo cơm nước, đưa đón cháu đi học rồi mới bắt đầu đi nhặt ve chai đến tối. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, thu nhập ngày cao nhất mới được khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Những hôm mưa gió, không nhặt đủ ve chai để bán, bà coi như không có đồng nào.

Mong ước lớn nhất cũng là nỗi trăn trở của bà Đông là giúp các cháu nội không phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh của bà Đông được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 65.804.338 đồng.

Xúc động trước nghĩa tình của bạn đọc, bà Nguyễn Thị Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 4 bà cháu trong lúc khó khăn.

“Tôi rất xúc động và biết ơn các mạnh thường quân. Sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các cháu nội của tôi trong việc học tập”, bà Đông chia sẻ.

Bà Đông cho biết, số tiền được bạn đọc hỗ trợ bà sẽ tiết kiệm để chi trả cho việc học của 3 cháu nội. Còn bà vẫn sẽ tiếp tục công việc việc nhặt ve chai để đảm bảo phí sinh hoạt hàng ngày cho bản thân và các cháu.