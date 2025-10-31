Bé Hoàng Anh là nhân vật trong bài viết: “Vợ chồng nghèo ở Quảng Trị cầu cứu giúp đỡ con trai 6 tuổi bị ung thư máu”. Bé là con đầu lòng của anh Võ Hoàng Đông (SN 1998, trú tại khu phố 2, phường Đông Hà, Quảng Trị) và chị Hoàng Thị Phương Thảo (SN 2002).

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo UBND phường Đông Hà (Quảng Trị) trao số tiền 46.592.422 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ bé Võ Hoàng Anh.

Không may mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu ác tính, hơn 2 năm nay bé Hoàng Anh phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian bé nằm viện còn nhiều hơn ở nhà.

Cứ mỗi đợt hóa trị kéo dài hàng tháng trời, bé phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, vì thế chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng. Để có tiền đưa con đi điều trị, anh Đông vừa tranh thủ làm thuê, vừa chạy vạy khắp nơi vay mượn thêm.

Sau bốn đợt hóa trị, sức khỏe của bé có phần ổn định, anh Đông mừng rỡ tranh thủ đi làm lại để kiếm tiền trả nợ dần. Ai ngờ giữa tháng 7 vừa qua, sức khỏe của bé Hoàng Anh lại có dấu hiệu xấu. Qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết bệnh của bé đã di căn.

Hai năm qua, vì bệnh tình của bé Hoàng Anh nên vợ chồng anh Đông thường xuyên sống lay lắt qua ngày trong bệnh viện. Tiền viện phí, thuốc men đã vượt quá khả năng của họ. Có lúc không còn đồng nào, hai vợ chồng phải chia nhau suất cơm từ thiện. Với họ, chỉ cần con được sống thêm ngày nào là đã có hy vọng.

Thương cảm trước hoàn cảnh của bé và gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ bé số tiền 46.592.422 đồng để bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo địa phương trao tận tay gia đình bé.

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, gia đình anh Võ Hoàng Đông còn nhận được 14 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân, cùng nhiều sự động viên, quan tâm từ bạn đọc khắp nơi gửi về.

Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ để bé Hoàng Anh có thêm điều kiện chữa bệnh

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc, anh Võ Hoàng Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho con trai và gia đình anh trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, hoạt động nhân ái của Báo VietNamNet vô cùng ý nghĩa, đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh trên địa bàn, trong đó có gia đình anh Võ Hoàng Đông, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.