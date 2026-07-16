Chị Nguyễn Thị Linh là nhân vật trong bài viết: "Bà ngoại ung thư phổi, mẹ suy thận nặng, tương lai bé gái 4 tuổi mờ mịt".

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, 4 năm trước, khi mang thai bé Vy ở tháng thứ 5, chị Linh bất ngờ phát hiện mắc suy thận giai đoạn nặng. Một tháng sau, chị buộc phải sinh non.

Bé Vy chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 1kg và phải nằm lồng kính nhiều ngày mới có thể trở về nhà. Đến nay đã 4 tuổi, bé vẫn gầy yếu, cân nặng chỉ hơn 10kg do ảnh hưởng của việc sinh non.

Suốt 4 năm qua, cuộc sống của người mẹ trẻ gắn liền với bệnh viện và những buổi lọc máu. Mỗi tuần, chị đều đặn ba lần chạy thận để duy trì sự sống.

Nguồn động viên lớn nhất của chị là mẹ ruột, bà Đỗ Thị Non (62 tuổi). Thế nhưng, biến cố tiếp tục ập đến khi bà Non được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Đại diện Báo VietNamNet và tổ dân phố Phương Xá, phường Lê Hồ (Ninh Bình) trao số tiền 64.895.196 đồng của bạn đọc tới gia đình chị Nguyễn Thị Linh. Ảnh: H.Sơn

Trong căn nhà nhỏ, hai người phụ nữ cùng chống chọi với bệnh tật, còn bé Vy lớn lên trong vòng tay của người mẹ suy thận và bà ngoại mang trọng bệnh. Những thiếu thốn không chỉ là tiền thuốc men, chi phí điều trị mà còn là nỗi lo thường trực về tương lai của bé Vy.

Hoàn cảnh éo le của chị Linh được nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ với tổng số tiền 64.895.196 đồng.

Hiện tại, sức khỏe của bà Non đã yếu đi rất nhiều. Căn bệnh ung thư phổi ngày càng nặng khiến bà phải thở oxy thường xuyên.

Trong khi đó, chị Linh vẫn duy trì lịch chạy thận ba buổi mỗi tuần. Gần đây, chị còn bị viêm cơ hình lê khiến việc đi lại rất khó khăn, phải chống nạng mỗi ngày.

Đón nhận món quà nghĩa tình từ bạn đọc Báo VietNamNet, chị Linh không giấu được xúc động: "Tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều gian nan, bệnh tật của mẹ con tôi có thể sẽ còn nặng hơn, nhưng tình cảm và sự sẻ chia của mọi người là nguồn động viên vô cùng lớn để gia đình cố gắng vượt qua. Gia đình tôi xin ghi nhớ và biết ơn tấm lòng của tất cả mọi người".