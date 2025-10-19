Báo VietNamNet vừa trao số tiền 117.724.422 đồng, bạn đọc giúp đỡ em Võ Thị Cẩm Thùy (18 tuổi, trú thôn Trung Đàn, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) - nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh vừa đỗ đại học thì nhận tin dữ, cha nghèo bất lực không có tiền cứu con”.

Em Võ Thị Cẩm Thùy là con đầu trong gia đình có ba chị em. Cha em - ông Võ Văn Minh (SN 1974) làm nông, quanh năm vất vả với ruộng đồng. Mẹ là bà Lê Thị Trang (SN 1987), sức khỏe yếu, sau sinh bà mắc chứng trầm cảm kéo dài, lại phải chăm đứa con út bị khuyết tật, ốm đau thường xuyên. Cả nhà năm miệng ăn chỉ trông vào thu nhập ít ỏi của ông Minh.

Thùy vốn là học sinh ngoan, học giỏi. Đầu tháng 9 vừa qua, em nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Tin vui đến chưa được bao lâu thì em phát hiện mắc ung thư máu, phải nhập viện điều trị dài ngày. Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, phải vay mượn và cầm cố căn nhà nhỏ để có tiền cứu con.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Ủy ban MTTQVN xã Phú Ninh trao số tiền 104.4473.422 đồng (đợt 1) tới ông Võ Văn Minh, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ em Thuỳ.

Trước hoàn cảnh éo le ấy, sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết kêu gọi, đông đảo bạn đọc gần xa đã gửi về ủng hộ em Thùy số tiền 117.724.422 đồng, trong đó số tiền 104.474.422 đồng (đợt 1) và 13.250.000 đồng (đợt 2).

Xúc động khi nhận được số tiền 117.724.422 đồng của bạn đọc ủng hộ, ông Võ Văn Minh chia sẻ: “Thật lòng mà nói, có lúc tôi tưởng như đã gục ngã. Thấy con nằm viện, đau đớn, mà trong túi chẳng còn gì, tôi chỉ biết ôm con khóc. Không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ lớn đến vậy từ những người chưa từng quen biết.

Gia đình tôi biết ơn các nhà hảo tâm, biết ơn Báo VietNamNet đã giúp con tôi có thêm cơ hội được sống, được tiếp tục ước mơ học tập. Tấm lòng của mọi người là điều mà cả đời này chúng tôi không bao giờ quên”.

Thư cảm ơn của ông Võ Văn Minh gửi Báo VietNamNet.

Theo ông Minh, ngoài số tiền bạn đọc gửi thông qua Báo VietNamNet, thời gian qua, gia đình cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trực tiếp từ các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân ở khắp nơi. Ông cho biết, tình cảm và sự quan tâm của mọi người là nguồn động viên to lớn, giúp cả gia đình thêm vững tin để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Ninh, chia sẻ: “Chính quyền địa phương rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình ông Minh vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp cháu Thuỳ có cơ hội chữa bệnh mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Em Võ Thị Cẩm Thùy gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet.

Hiện em Võ Thị Cẩm Thùy đang được các y, bác sĩ tại khoa Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Trung ương Huế) tận tình điều trị. Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, nữ sinh này vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, mong sớm hồi phục để tiếp tục giấc mơ học tập còn dang dở.

“Con cảm ơn các cô chú, anh chị đã giúp con và gia đình. Con sẽ cố gắng điều trị thật tốt để sớm khỏe mạnh, được tiếp tục đi học như mong ước”, Thùy trải lòng.