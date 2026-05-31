Anh Tưởng Văn Phong (SN 1992, trú thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: “Người cha 33 tuổi suy thận giai đoạn cuối, mong được ghép thận để nuôi 2 con thơ”.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, anh Phong chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ học theo nghề biển để mưu sinh. Hơn 10 năm lênh đênh ngoài khơi là quãng thời gian anh đánh đổi tuổi trẻ và sức khỏe để phụ giúp cha mẹ.

Năm 2013, anh lập gia đình và có 2 con là Tưởng Anh Tài (SN 2015) và Tưởng Anh Tân (SN 2016).

Năm 2019, với mong muốn sửa lại căn nhà xuống cấp và có điều kiện cho các con học hành, anh sang Đài Loan (Trung Quốc) làm chăn nuôi. Với thu nhập chỉ khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng nên anh phải chắt chiu từng đồng gửi về cho vợ con.

Đầu năm 2025, anh trở về nước trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Những cơn đau bụng kéo dài cùng tình trạng chảy máu mũi liên tục khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, anh bàng hoàng khi biết mình mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Trong 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, ngoài số tiền tích góp được khi làm việc ở nước ngoài, gia đình còn phải vay mượn thêm, tổng cộng gần 200 triệu đồng để cứu chữa cho anh.

Vào tháng 8 năm ngoái, vợ chồng anh ly hôn. Từ đó đến nay, một mình anh chống chọi với bệnh tật, còn hai con nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc đủ đầy của cả cha lẫn mẹ.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã Hoà Trạch trao số tiền 68.947.660 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tưởng Văn Phong. Ảnh: Hải Sâm

Hiện anh Phong phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 3 giờ để duy trì sự sống. Ngoài phần được bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn phải chi trả tiền quả lọc và một số vật tư y tế ngoài danh mục.

Các bác sĩ cho biết, ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Tuy nhiên, để có cơ hội chờ ghép thận, anh phải duy trì chạy thận đều đặn và tuân thủ điều trị theo chỉ định.

Hiện chi phí chạy thận, thuốc men và sinh hoạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng của gia đình.

Trong khi đó, cha mẹ anh không chỉ gồng gánh chi phí chữa bệnh cho con trai, ông bà còn chăm nuôi một cháu nội 15 tuổi mồ côi cha, 2 cháu con anh Phong.

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Phong, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 68.947.660 đồng; ngoài ra các nhà hảo tâm cũng trực tiếp đến động viên, tiếp sức giúp anh hơn 2 triệu đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ, anh Phong chia sẻ: “Đây là số tiền lớn đối với gia đình tôi, tôi sẽ dành dụm để lo thuốc men, hy vọng bệnh tình thuyên giảm để đi làm nuôi các con. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.