Bà Nguyễn Thị Toái (SN 1945) ở thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Nỗi bất an của người mẹ 81 tuổi nuôi hai con mắc bệnh trong căn nhà trống trơn”.

Đón nhận món quà hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Thuấn (con dâu bà Toái) xúc động nói: “Khoản tiền này sẽ được gia đình sử dụng để trang trải các chi phí sinh hoạt hằng tháng, đồng thời dành một phần lo việc khám, chữa bệnh cho bé Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) trao số tiền 70.043.528 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Nguyễn Thị Toái. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet chia sẻ, bà Toái năm nay 81 tuổi, hiện sống cùng hai người con là chị Trần Thị Vân (SN 1982) và anh Trần Đức Dũng (SN 1988), đều mắc bệnh tâm thần trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp.

Mỗi khi phát bệnh, anh Dũng thường nói lảm nhảm, bỏ nhà đi, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh người. Căn nhà vốn đã thiếu thốn nhiều vật dụng nay càng trở nên trống trơn sau những lần anh lên cơn.

Hoàn cảnh gia đình càng khó khăn khi anh Dũng có vợ và hai con. Bé Trần Bảo Nam (SN 2015, con anh Dũng) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ và điều trị suốt đời. Chị Nguyễn Thị Thuấn (vợ anh Dũng) một mình làm việc nuôi hai con, đồng thời lo chi phí chữa bệnh cho bé Nam.

Hoàn cảnh của gia đình bà Toái đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc Báo VietNamNet. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền 70.043.528 đồng giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, cho biết, gia đình bà Toái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Toái tuổi cao, sức yếu lại sống cùng hai người con mắc bệnh tâm thần. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

“Chính quyền địa phương xin cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi trân trọng những hoạt động nhân ái mà Báo VietNamNet đã thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh”, ông Hà nói.