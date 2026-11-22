Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 79.875.858 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Ngũ Văn Mạnh (MS 2026.213) ở Nghệ An, bị suy thận giai đoạn cuối, và gia đình anh Lương Minh Doanh (MS 2026.234) ở TP Hải Phòng, gặp tai nạn giao thông.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông suy thận hơn 40 triệu đồng

Anh Ngũ Văn Mạnh (SN 1989, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) - nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông suy thận 'cố gắng sống vì con gái mới 9 tuổi'".

Số tiền 40.344.435 đồng do bạn đọc ủng hộ anh Mạnh đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến gia đình anh

Năm 2026, sức khỏe anh Mạnh đột ngột suy kiệt. Sau khi thăm khám, anh được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với những lần lọc máu định kỳ, sức khỏe ngày càng giảm sút.

Giữa tháng 7/2026, anh Mạnh xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm khó thở. Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An thăm khám, sau đó anh được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị lóc động mạch chủ ngực. Anh phải dùng thuốc điều trị huyết áp, tim mạch và tiếp tục lọc máu định kỳ do suy thận giai đoạn cuối.

Gia đình anh Mạnh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Để có tiền đưa anh đi cấp cứu và thanh toán các khoản viện phí ban đầu, người thân đã phải vay mượn khoảng 83 triệu đồng. Bệnh tình cần điều trị lâu dài, khiến gánh nặng kinh tế của gia đình ngày càng lớn.

Sau khi hoàn cảnh của anh Mạnh được Báo VietNamNet phản ánh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Số tiền 40.344.435 đồng do bạn đọc ủng hộ anh Mạnh đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến gia đình anh.

Hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn hơn 39 triệu đồng

Trong đợt này, Báo VietNamNet cũng trao số tiền 39.531.423 đồng đến gia đình anh Lương Minh Doanh (TP Hải Phòng), nhân vật trong bài viết: "Chàng trai 22 tuổi gặp tai nạn nguy kịch, gia đình chật vật lo chi phí điều trị".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 39.531.423 đồng đến gia đình anh Lương Minh Doanh

Ngày 29/7/2026, trên đường từ nhà máy về nhà sau tan ca, anh Doanh không may gặp tai nạn, bị đa chấn thương nặng hôn mê sâu, phải thở máy và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực II (Bệnh viện Việt Đức).

Mặc dù nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc và sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Doanh đã không qua khỏi.

Sau khi đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, bà Lê Thị Nhẫn (mẹ anh Doanh) gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.