Bé Trần Như Ý (SN 2015, ở khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) - nhân vật trong bài viết: “Bé gái mắc u não nguy hiểm, gia đình nghèo cầu cứu cộng đồng giúp đỡ”.

Bạn đọc giúp đỡ bé Như Ý số tiền 94.307.566 đồng

Bé Như Ý là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Tháng 7/2020, Như Ý liên tục bị đau đầu nên chị Nguyễn Thị Huyền Trân (mẹ Như Ý) đưa con đi khám thì bàng hoàng nhận kết quả: Như Ý bị u sọ hầu ở não.

Sau thời gian điều trị tại nhà, đến tháng 10/2024, thấy tình trạng của con trở nên nghiêm trọng nên gia đình đưa Như Ý nhập viện cấp cứu. Từ tháng 1/2025 đến nay, Như Ý trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng vẫn không tiến triển. Giữa tháng 9/2025, bé được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội để phẫu thuật lấy khối u.

Con gái mắc bệnh trọng nhưng bố mẹ lại rất khó khăn. Sau thời gian ròng rã chữa trị cho con, chi phí tốn kém, đến nay gia đình đã hết cách xoay xở.

Cảm thương hoàn cảnh của bé Như Ý, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 94.307.566 đồng để bé có thêm động lực chữa bệnh. Số tiền này đã được Báo VietNamNet kết chuyển cho gia đình bé Như Ý.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trân cho biết: hiện Như Ý đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tiếp. Số tiền của mọi người giúp đỡ sẽ giúp con có điều kiện tiếp tục điều trị.