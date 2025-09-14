Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 94.484.783 đồng tới em Nguyễn Thị Hương Giang (SN 2012, trú tại xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: "Bố mẹ nghèo bất lực không có tiền phẫu thuật cứu con gái bị dị dạng mạch máu não".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 94.484.783 đồng tới em Nguyễn Thị Hương Giang mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nhỏ, Giang đã mắc bệnh dị dạng mạch máu não kèm động kinh. Khi mới 6 tuổi, em phải trải qua một ca phẫu thuật để duy trì sự sống. Những tưởng sau ca mổ ấy, bệnh tình của em sẽ thuyên giảm, nhưng 7 năm sau, Giang lại một lần nữa phải đối mặt với việc phẫu thuật não để giành lấy cơ hội sống.

Hoàn cảnh gia đình em hiện vô cùng éo le. Bố mẹ Giang đều làm nghề tự do, không có nhà cửa, không ruộng đất và cũng không có tài sản gì đáng giá. Dưới Giang còn hai em nhỏ.

Từ nhỏ, do hoàn cảnh khó khăn, Giang được gửi về sống với dì ruột ở xã Hương Sơn. Nhưng vì sức khỏe yếu, thường xuyên đau đầu, chân tay co rút, đi lại khó khăn nên cuộc sống của em cũng lắm nỗi chật vật.

Cảm thương trước hoàn cảnh của Giang, nhiều bạn đọc đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ. Tổng số tiền 94.484.783 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Sơn Giang trao tận tay cho em và gia đình.