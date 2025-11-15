Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) vừa trao số tiền 99.903.541 đồng đến anh Bùi Văn Toàn (SN 1994, trú tại xóm Phú Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết: “Xót xa người đàn ông lợp mái nhà giúp dân sau bão bị điện phóng cụt 2 tay”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Bùi Văn Toàn số tiền 99.903.541 đồng

Tai nạn xảy ra ngày 15/9, khi anh Toàn cùng đội thợ leo lên mái nhà sửa chữa cho dân sau mưa bão. Bất ngờ, dòng điện cao thế phóng xuống khiến anh ngã quỵ tại chỗ, toàn thân bị bỏng nặng.

Anh được mọi người đưa vào bệnh viện gần nhà sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, do vết bỏng của anh quá nặng nên ngay sau đó, anh được chuyển gấp ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Toàn bị bỏng nặng 17%, trong đó bỏng sâu 12% ở thân và chi. Anh đã trải qua 3 ca phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử ở cả hai tay.

Từ ngày nhập viện, chi phí điều trị cho anh Toàn đã hơn 100 triệu đồng. Số tiền này gia đình phải vay mượn từ người thân, anh em họ hàng. Dù biết tình hình của mình, anh Toàn vẫn mong được xuất viện sớm, chịu đựng cơn đau để bớt gánh nặng chi phí cho vợ, con.

Cảm thương hoàn cảnh của anh, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ anh số tiền 99.903.541 đồng thông qua quỹ Báo. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay để anh có thêm điều kiện chữa trị bệnh.

Được biết, hiện anh Toàn đã được chuyển lên khoa Phục hồi chức năng để điều trị phục hồi. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể anh không còn được nguyên vẹn khiến anh mặc cảm.

Chị Phạm Thị Hoa (vợ anh Toàn) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet đã chia sẻ, giúp đỡ anh Toàn và gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.