Đây là tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet chia sẻ, ủng hộ đợt 2 đối với gia đình chị Đoàn Thị Thu Hằng, nhân vật trong bài viết: "Đau lòng người phụ nữ 9 năm chưa một lần được nghe các con gọi ‘mẹ'".

Trước đó, đại diện Báo VietNamNet đã phối hợp với lãnh đạo xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 92.532.867 đồng tới chị Đoàn Thị Thu Hằng. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số tiền 125.217.867 đồng bạn đọc giúp đỡ đã được trao tận tay gia đình chị Hằng.

Số tiền 32.685.000 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ chị Hằng đợt 2 đã được trao tới gia đình

Chị Hằng cho biết, ngoài số tiền 125.217.867 đồng bạn đọc giúp đỡ qua quỹ Báo, chị còn nhận được thêm hơn 77 triệu đồng từ các bạn đọc gần xa và nhà hảo tâm gửi trực tiếp vào số tài khoản của chị.

Gia đình chị Hằng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Con gái đầu lòng Nguyễn Đoàn Gia Hân (9 tuổi) chào đời khi chưa đủ tháng, bị suy hô hấp nặng. Khi mới 9 tháng tuổi, vợ chồng chị nhận tin dữ: bé bị bại não do thiếu oxy.

Suốt 5 năm ròng rã, vợ chồng chị vay mượn khắp nơi để đưa con đi ghép tế bào gốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu, song kết quả không khả quan.

Với hy vọng có thêm niềm an ủi, chị Hằng sinh bé thứ 2 Nguyễn Đoàn An Nhiên (hiện 4 tuổi). Thế nhưng, bất hạnh một lần nữa ập đến. Khi mới 2 tháng tuổi, bé Nhiên có dấu hiệu tay chân cứng đờ. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến trái tim người mẹ như vỡ vụn: con mắc bệnh Phenyl-ceton niệu kinh điển – căn bệnh hiếm gặp, không thể chữa trị.

Đến nay, dù Gia Hân đã 9 tuổi, còn An Nhiên 4 tuổi, nhưng cả hai vẫn như những đứa trẻ sơ sinh: không thể ngồi, không nói, không cười.

Từ ngày sinh con đầu lòng, chị Hằng phải ở nhà chăm con. Toàn bộ gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng chị, anh Nguyễn Hữu Thắng (SN 1994). Để trang trải thuốc men, bỉm sữa và chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, anh Thắng làm đủ nghề, từ chạy xe ôm, giao hàng đến phụ hồ, với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền này chẳng khác nào muối bỏ bể.

Nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, vợ chồng chị Hằng sẽ cho con cấy tế bào gốc. Dù biết hi vọng mong manh nhưng chỉ cần các con khỏe thêm một chút, ngủ ngon giấc là chị Hằng cũng cảm thấy hạnh phúc.