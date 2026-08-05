Chiều 5/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã thân mật gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Huế.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Huế; cùng 35 đại biểu đại diện cho 129 Người có uy tín trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông thân mật gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Huế

Người có uy tín là lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương, ông Lê Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Huế, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng hành của Nhân dân, tình hình KT-XH của thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Huế có 9 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó 6 xã đặc biệt khó khăn. Toàn thành phố có khoảng 60.000 người DTTS, chủ yếu sinh sống tại các xã miền núi, vùng cao.

Những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc được thành phố quan tâm triển khai tương đối đồng bộ, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu về hạ tầng, nhà ở, đất sản xuất, sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào DTTS đạt khoảng 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,8%.

TP. Huế cũng là địa bàn có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, với khoảng 60% dân số có tín ngưỡng hoặc theo tôn giáo. Các tôn giáo chủ yếu gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài. Trên địa bàn, có nhiều cơ sở thờ tự lớn, có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Theo ông Lê Xuân Hải, tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thời gian qua cơ bản ổn định. Đồng bào DTTS và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Huế, phát biểu tại buổi gặp mặt

TP. Huế hiện có 129 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được triển khai kịp thời thông qua hoạt động cung cấp thông tin, thăm hỏi, động viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài địa phương.

“Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, ông Lê Xuân Hải nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển sinh kế gắn với điều kiện từng địa bàn; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ người DTTS; tổ chức thêm các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, hòa giải, sử dụng mạng xã hội và nhận diện thông tin xấu, độc.

Hoạt động giao lưu, tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cũng cần được duy trì, để Người có uy tín có thêm kiến thức, kinh nghiệm vận động đồng bào.

Thứ trưởng Y Thông tặng quà các đại biểu Người có uy tín TP. Huế

Đưa chính sách mới sớm đi vào cuộc sống

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ghi nhận và biểu dương những kết quả TP. Huế đạt được trong phát triển KT-XH, thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và chăm lo đời sống đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Y Thông cũng đánh giá cao vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thứ trưởng mong muốn đội ngũ Người có uy tín TP. Huế tiếp tục gương mẫu, phát huy kinh nghiệm và tiếng nói của mình, vận động đồng bào đoàn kết, tự lực vươn lên, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Thông tin với đoàn về chính sách mới, Thứ trưởng Y Thông cho biết, ngày 4/8/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2026/NĐ-CP, quy định việc lựa chọn, công nhận và chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Theo quy định mới, Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng và cung cấp thông tin hằng năm; được trang bị kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội; kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng…

Chính sách thăm hỏi, hỗ trợ khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất; biểu dương, khen thưởng và tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm cũng được quy định cụ thể hơn.

Thứ trưởng Y Thông đề nghị TP. Huế chủ động rà soát danh sách, chuẩn bị các điều kiện để triển khai Nghị định đúng đối tượng, công khai và hiệu quả; đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin thiết thực để Người có uy tín phát huy tốt vai trò tại cộng đồng.