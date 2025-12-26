Mở đầu buổi gặp mặt, Thứ trưởng Y Thông nhắc tới cuộc gặp rất đặc biệt của Tổng Bí thư Tô Lâm với đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu diễn ra chiều 26/12, với những lời động viên, căn dặn rất ân cần.

“Qua đó, chúng ta càng thấy rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tình cảm riêng của Tổng Bí thư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Y Thông chia sẻ tại buổi gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thế Bằng

Theo Thứ trưởng, những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực không ngừng của đồng bào các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước chuyển mình rất đáng trân trọng. Riêng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố, tỷ lệ trường kiên cố đạt gần 95%. Các chính sách đã và đang tạo thêm nhiều cơ hội để các em được học tập, được phát triển và trưởng thành.

“Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn trên 12%. Khoảng cách về điều kiện học tập, cơ sở vật chất, cơ hội phát triển giữa vùng khó khăn và vùng thuận lợi còn khá lớn. Nhiều thầy cô vẫn ngày ngày vượt đèo, lội suối đến lớp. Nhiều học sinh vẫn phải học tập trong điều kiện thiếu thốn hơn rất nhiều so với bạn bè ở nơi khác. Bản thân tôi là người dân tộc thiểu số. Mỗi lần đi công tác vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, gặp các thầy cô, các em học sinh, tôi luôn suy nghĩ rất nhiều. Hiểu những khó khăn đó, hôm nay, khi nhìn thấy các em - những gương mặt trẻ trung, tự tin, đầy nghị lực - tôi thực sự xúc động và tự hào”, Thứ trưởng Y Thông chia sẻ.

Theo Thứ trưởng, các em là minh chứng rất sống động cho một điều: hoàn cảnh có thể khó khăn, nhưng ý chí thì không giới hạn; con đường có thể gập ghềnh, nhưng tri thức luôn mở ra những cánh cửa mới.

Đại diện học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 chia sẻ tại buổi gặp mặt do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Ảnh: Thế Bằng

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhắn gửi tới các học sinh, sinh viên, thanh niên rằng đừng bao giờ tự thu hẹp ước mơ của mình. “Các em sinh ra ở vùng núi, vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, nhưng ước mơ của các em thì không hề nhỏ bé. Hãy dám mơ lớn, dám đi xa và khi đủ bản lĩnh, đủ tri thức, hãy quay trở về đóng góp cho chính quê hương mình”.

Điều thứ hai, ông Y Thông khuyên các em học để mở ra tương lai, nhưng cũng để giữ gìn cội nguồn. “Càng đi xa, càng học cao, các em càng cần tự hào về dân tộc mình, trân trọng tiếng nói, chữ viết, phong tục, truyền thống của cộng đồng mình. Bản sắc chính là giá trị riêng, là sức mạnh để các em tự tin hội nhập", Thứ trưởng nhắn nhủ.

Ông cho rằng thành công chỉ thật sự bền vững khi đi cùng với tinh thần trách nhiệm, với bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng và Tổ quốc. Thứ trưởng nhấn mạnh, mỗi bạn trẻ cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ và tinh thần đổi mới sáng tạo để biến tri thức thành hành động cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao phần thưởng cho các học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu thuộc các dân tộc khó khăn đặc thù, đại diện cho 150 cá nhân được tuyên dương năm nay. Ảnh: Thế Bằng

Cuối cùng, ông mong các bạn trẻ hãy luôn tự tin bởi các em có trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh và niềm tin. "Khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng phía sau các em luôn có gia đình, thầy cô, cộng đồng và Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Thành quả hôm nay chính là lời hứa hẹn cho ngày mai. Tôi tin rằng các em sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước hùng cường”, ông nói.

Tại buổi gặp mặt, bên cạnh các gương mặt được tuyên dương năm nay còn có sự tham dự của nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu từng được vinh danh ở các kỳ trước. Đây là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ trải nghiệm, kể về những khó khăn đã vượt qua và những bài học quý giá trong học tập, cuộc sống, qua đó tiếp thêm động lực cho nhau vững bước trên chặng đường phía trước.