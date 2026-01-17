XEM CLIP:

Ngày 17/1, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng còn lại.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Vũ cùng tang vật. Ảnh: CA

Công an tống đạt lệnh bắt đối với các đối tượng. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, ngụ phường Phú Nhuận) có biểu hiện nghi vấn mua bán súng đạn, linh kiện vũ khí. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đầu tháng 1 vừa qua, ban chuyên án cất lưới, khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Quá trình truy xét, công an đã mời 20 đối tượng liên quan về làm việc.

Công an khám xét, thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Tại những nơi này, ban chuyên án đã thu giữ lượng tang vật lớn gồm: 21 khẩu súng các loại (trong đó có 14 khẩu xác định là súng quân dụng); 4.227 viên đạn (có 2.637 viên là đạn quân dụng); 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện chế tạo (thân súng, nòng súng, báng súng), thuốc súng và vũ khí thô sơ như dao, kiếm, gậy ba khúc.

Tang vật súng, đạn bị thu giữ. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Nguyễn Huỳnh Vũ, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chế tạo súng từ tháng 8/2022. Vũ mua nguyên vật liệu để sản xuất các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời. Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua súng thể thao, đạn quân dụng rồi lắp ráp, cung cấp cho các "mối hàng" tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Ban chuyên án đang mở rộng điều tra, tiếp tục giám định các tang vật thu giữ và truy xét, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng liên quan.