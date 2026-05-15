Chiều muộn ngày 14/5, TAND TPHCM tuyên phạt Đào Minh Quân (74 tuổi) mức án tù chung thân về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi) và Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi) cùng bị phạt tù chung thân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân''.

Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm), Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền), Lâm Ái Huệ cùng lĩnh án 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Các bị cáo Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Hà Xuân Nghiêm, Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ đều bị xét xử và tuyên án vắng mặt do đang bỏ trốn.

Liên quan vụ án, 17 bị cáo khác bị phạt từ 3 - 14 năm tù về tội ''Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân''. Các bị cáo này còn bị quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 2 - 5 năm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng, tổ chức khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Hoa Kỳ, do Đào Minh Quân thành lập năm 1991.

Từ năm 2015 - 2017, các đối tượng trong tổ chức đã thành lập nhiều nhóm hoạt động như “Phượng Hoàng,” “Mãng Xà,” “Biệt động quân,” “Đại Việt” nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Một số đối tượng trong nước đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời lên kế hoạch thực hiện các vụ gây cháy, nổ tại một số địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom khủng bố vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2019. Tuy nhiên, các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, năm 2017, TAND TPHCM cũng đã xét xử 15 bị cáo trong cùng đường dây với các mức án từ 4 - 16 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.