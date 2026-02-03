XEM CLIP:

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, là vợ của Đức), Lê Thanh Tú (SN 1986) và Phạm Tuấn Dũng (SN 1987).

Pha trộn ngay tại trạm xăng

Sau quá trình điều tra, theo dõi, giữa tháng 1/2026, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (ở số 195 đường Dạ Nam, phường Chánh Hưng).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (chủ trạm) và tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và pha phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng RON A95 nhằm tăng thể tích, giảm giá thành nhưng vẫn tạo được màu sắc giống xăng thật để đánh lừa người tiêu dùng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng cầm đầu, tổ chức pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn ở số 818 Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường).

Cơ quan chức năng niêm phong một trạm xăng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định, đường dây này vận hành theo hai nhánh: nhánh 1 do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn, hoán đổi xăng tại bãi tập kết rồi đưa đi tiêu thụ; nhánh 2 do Nguyễn Hồng Hải điều phối, cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn trực tiếp tại các cây xăng lẻ.

Các đối tượng đưa xăng giả đi tiêu thụ ở nhiều trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Sự nguy hiểm của xăng giả

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2022/BKHCN), không phải xăng RON A95.

Đối tượng bị bắt quả tang dùng dung môi, phẩm màu để pha chế xăng giả. Ảnh: CA

Cơ quan công an cảnh báo, việc sử dụng xăng giả không chỉ gây hư hại động cơ, giảm công suất máy mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài việc gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, hành vi của các đối tượng còn làm méo mó thị trường kinh doanh xăng dầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và uy tín của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn.

Khu vực bãi tập kết xe bồn trong đường dây sản xuất xăng giả. Ảnh: CA

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.