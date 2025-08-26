Đường huyết cao xảy ra khi lượng đường trong máu vượt quá khả năng cơ thể sử dụng để tạo năng lượng. Nếu không được điều trị, đường huyết cao có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Trong ngắn hạn, tình trạng này dẫn đến nhiễm toan ceton do tiểu đường. Về lâu dài, tăng đường huyết gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, bệnh thận, mất thị lực và vết thương khó lành.

Đa số người bệnh không có triệu chứng cho đến khi đường huyết tăng cao đáng kể. Ngay cả khi xuất hiện, những dấu hiệu ban đầu cũng thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi do lịch làm việc dày đặc, căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Người có đường huyết cao luôn thấy khát nước. Ảnh minh họa: Ban Mai

Triệu chứng của đường huyết cao

Đường huyết cao có thể gây ra một số triệu chứng phổ biến mà nhiều người dễ bỏ qua. Có một dấu hiệu mà các chuyên gia nhấn mạnh không bao giờ nên xem nhẹ, đó là cơn khát quá mức.

Đường huyết cao khiến thận hoạt động nhiều hơn để loại bỏ đường dư thừa qua nước tiểu, dẫn tới đi tiểu nhiều, gây mất nước và khát. “Đây thực sự là một trong những dấu hiệu sớm phổ biến nhất mà chúng tôi thấy khi đường huyết của ai đó đang tăng cao”, bác sĩ Samar Singh, chuyên khoa nội tiết tại Mỹ, chia sẻ.

Điều này thường đưa đến một vòng luẩn quẩn khi dùng nhiều đồ uống có đường như nước trái cây hoặc soda, làm đường huyết tăng cao hơn và cơ thể mất nước nhiều hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu bạn cảm thấy khát liên tục, đặc biệt kèm theo đi tiểu nhiều, hãy đi khám. “Một xét nghiệm máu đơn giản có thể kiểm tra mức glucose và phát hiện bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường ở giai đoạn sớm - khi dễ kiểm soát nhất”, bác sĩ Singh nhấn mạnh.

Vị bác sĩ cảnh báo, đối với người đã mắc tiểu đường, khát nhiều có thể báo hiệu đường huyết đang cao, vì vậy cần kiểm tra glucose, xem lại thuốc hoặc liệu trình insulin và trao đổi với bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài.

Ngoài cơn khát, các dấu hiệu cảnh báo sớm khác bao gồm đi tiểu nhiều, đói liên tục, đau đầu và mờ mắt. Nếu tình trạng trên kéo dài, bạn có thể xuất hiện thêm mệt mỏi, vết thương lâu lành và sụt cân.

Các yếu tố lối sống giúp giảm nguy cơ

Tin tốt là đường huyết có thể cải thiện đáng kể nhờ thay đổi lối sống. Bác sĩ Yoon Kook Kim, chuyên khoa nội tiết ở Mỹ, cho biết duy trì thói quen lành mạnh sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường. Các khuyến nghị gồm:

- Ăn uống cân bằng với nhiều rau củ, trái cây, hạn chế carbohydrate tinh chế, đường bổ sung, chất béo bão hòa, natri và đồ uống có đường. Nghiên cứu cho thấy 80% số trường hợp tiểu đường có thể phòng ngừa nhờ chế độ ăn lành mạnh.

- Tập luyện thường xuyên, kết hợp aerobic và rèn luyện sức mạnh để duy trì cân nặng hợp lý và cơ bắp khỏe mạnh. Hoạt động thể chất cùng giảm cân giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

- Hạn chế rượu vì có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose và gây viêm.

- Bỏ hoặc giảm hút thuốc lá, vì người hút thuốc có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cao hơn 30-40%.

Bác sĩ Singh nhấn mạnh: “Ngay cả những thay đổi nhỏ như đi bộ sau bữa ăn hoặc giảm đồ uống có đường cũng có thể tác động đáng kể đến kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa tổng thể”.