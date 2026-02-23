Không ít người mua xe lần đầu tại Việt Nam vẫn bước vào showroom với tâm thế cảm tính, thiếu chuẩn bị, để rồi sau khi ký hợp đồng mới phát hiện ra hàng loạt chi phí "ẩn" và bất tiện trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến nhất mà người mua ô tô lần đầu cần tránh, nếu không muốn biến niềm vui sở hữu xe thành gánh nặng lâu dài.

Chỉ nhìn giá xe, bỏ qua tổng chi phí sở hữu

Sai lầm lớn nhất của người mua xe lần đầu là chỉ quan tâm đến giá niêm yết hoặc số tiền trả góp hàng tháng, trong khi chi phí thực sự của một chiếc ô tô còn lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế, giá xe chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Người mua ô tô lần đầu cần tính toán đầy đủ tổng chi phí sở hữu trong ít nhất 3-5 năm sử dụng. Ảnh: Motorbiscuit

Tại đại lý, nhân viên bán hàng thường giới thiệu rất kỹ các phiên bản và gói trang bị tùy chọn. Nhiều trang bị nghe có vẻ "đáng tiền" nhưng khi cộng dồn có thể đội giá xe lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nếu không nghiên cứu trước, người mua rất dễ bị cuốn theo tư vấn tại chỗ.

Ngoài ra, người mua xe tại Việt Nam còn phải chi thêm lệ phí trước bạ (10-12% tùy địa phương), phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm vật chất, chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa, lãi vay và khấu hao theo thời gian.

Chi phí bảo hiểm tự nguyện cũng là yếu tố nhiều người bỏ qua. Với người lái xe mới, phí bảo hiểm thường cao hơn do ít kinh nghiệm. Một số dòng xe hạng sang, xe thể thao hoặc xe nhập khẩu từ châu Âu còn có mức bảo hiểm và chi phí sửa chữa cao hơn đáng kể.

Vì vậy, trước khi xuống tiền, người mua ô tô lần đầu cần tính toán đầy đủ tổng chi phí sở hữu trong ít nhất 3-5 năm sử dụng, thay vì chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.

Thiếu nghiên cứu trước khi mua xe

Trong thời đại internet, việc thiếu thông tin gần như là điều khó thể chấp nhận. Thế nhưng, không ít người vẫn đi mua ô tô chỉ dựa vào cảm tính, nghe tư vấn một chiều từ nhân viên bán hàng hoặc chạy theo xu hướng.

Tham khảo thông tin mẫu xe trước khi mua sẽ giúp người mua xe lần đầu tránh được những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Ảnh: Ngô Minh

Thực tế, mỗi mẫu xe đều có ưu và nhược điểm riêng. Một chiếc xe đẹp có thể tiêu hao nhiên liệu cao, không gian chật hoặc chi phí bảo dưỡng đắt. Ngược lại, xe bền bỉ, tiết kiệm có thể thiếu tiện nghi hoặc cảm giác lái không như mong đợi.

Do đó, trước khi xuống tiền, người mua nên tìm hiểu kỹ về dòng xe mình quan tâm: các phiên bản, trang bị an toàn, mức tiêu thụ nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, độ bền và các lỗi thường gặp.

Người mua nên dành thời gian đọc đánh giá từ người dùng thực tế và các bài thử xe chuyên sâu là nguồn tham khảo rất quan trọng. Nếu một mẫu xe liên tục bị phàn nàn về hộp số, động cơ hay hệ thống điện, đó là tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua.

Hơn nữa, người mua cũng nên tìm hiểu các chương trình ưu đãi, giảm giá, hỗ trợ lãi suất hoặc khuyến mãi từ hãng và đại lý. Nhiều đại lý hiện nay cho phép khách hàng thương lượng giá online, giúp giảm áp lực khi phải “đối mặt” trực tiếp với nhân viên bán hàng.

Chỉ làm việc với một đại lý duy nhất

Sai lầm thứ ba là chỉ tham khảo giá tại một đại lý rồi vội vàng chốt mua ngay. Trên thực tế, cùng một mẫu xe, giá bán, quà tặng và chính sách hậu mãi giữa các đại lý có thể chênh lệch đáng kể, đặc biệt vào các thời điểm cao điểm mua sắm hoặc xả kho.

Người mua xe lần đầu nên tham khảo ít nhất 2-3 đại lý khác nhau trước khi đi đến quyết định xuống tiền. Ảnh: Ngô Minh

Người mua xe lần đầu nên tham khảo ít nhất 2-3 đại lý khác nhau. Nhờ hệ thống website và báo giá trực tuyến, người mua hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để so sánh xe, so sánh báo giá, ưu đãi, chi phí lăn bánh và thái độ phục vụ. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần cho đại lý biết bạn đang cân nhắc nơi khác, mức ưu đãi đã có thể thay đổi theo hướng có lợi hơn.

Quan trọng không kém là trải nghiệm hậu mãi. Một đại lý bán xe rẻ nhưng dịch vụ bảo dưỡng kém, xử lý chậm sẽ khiến bạn "trả giá" trong suốt quá trình sử dụng.

Với người mua xe lần đầu, đây là một hành trình cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tư duy tỉnh táo và nghiên cứu đầy đủ. Tránh được 3 sai lầm trên, người mua không chỉ chọn được chiếc xe phù hợp với nhu cầu và tài chính, mà còn có trải nghiệm mua xe nhẹ nhàng, chủ động và ít rủi ro tài chính hơn về lâu dài.

