Nhiều người cho rằng khách hàng siêu giàu không bị ảnh hưởng bởi thuế quan hay chi phí tăng thêm. Tuy nhiên, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini khẳng định điều ngược lại.

Người giàu trở nên giàu có nhờ quản lý tiền bạc chặt chẽ, khách hàng của Lamborghini cũng tính toán kỹ lưỡng và không hứng thú trả thêm khoản phí khổng lồ do thuế quan của Mỹ áp đặt.

Siêu xe Lamborghini Fenomeno có giá bán dự kiến 3,5 triệu USD. Ảnh: Lamborghini

Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Lamborghini đang phải đối mặt với mức thuế 27,5% của Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ châu Âu. Mức thuế mới này cao gần gấp đôi so với con số 15% mà Mỹ từng công bố trước đó.

Với những mẫu xe khởi điểm 400.000 USD có thể chạm mốc triệu đô, khoản phí bổ sung này khiến nhiều khách hàng chọn cách “án binh bất động”.

“Một số đang chờ đợi để chắc chắn mức thuế sẽ ổn định, số khác thì vẫn mua nhưng cố gắng đàm phán giá,” Winkelmann chia sẻ với CNBC.

Trước áp lực thuế quan, nhiều hãng đã tính chuyện chuyển sản xuất để tránh thuế. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu Lamborghini có chuyển dịch sản xuất sang thị trường khác để tránh thuế quan.

Nhưng CEO Lamborghini khẳng định điều này khó xảy ra, bởi “Made in Italy” chính là cốt lõi thương hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng vẫn phải gánh thêm chi phí thuế nếu muốn sở hữu siêu xe “chính gốc” từ Ý.

Theo Winkelmann, thương mại tự do mới là giải pháp lâu dài, nhưng thực tế doanh nghiệp buộc phải thích ứng với rào cản mới. Ngoài tác động từ thuế nhập khẩu, Lamborghini còn điều chỉnh giá bán tăng 7–10%. Các chuyên gia nhận định người mua mới chính là bên phải chịu gánh nặng thuế quan chứ không phải hãng xe.

Và thực tế, những “tấm séc” cho siêu xe đang ngày càng đắt đỏ hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua xe của khách hàng, mà còn đặt ra thách thức lớn cho các hãng siêu xe châu Âu tại thị trường Mỹ.

(Theo Carscoops)

