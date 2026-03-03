Ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm rõ nhóm đối tượng trong vụ việc chặn người đi đường rồi chém nạn nhân đứt lìa cánh tay phải.

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 1/3, tại đường Kim Ngọc kéo dài, nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, khi đến tổ dân phố Rừng nhóm này chặn xe anh Đ.D.Đ. (17 tuổi, trú xã Yên Lạc).

Lúc này, Nguyễn Thành Công (18 tuổi) đã dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém lìa cánh tay phải anh Đ.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn, vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Các đối tượng khai báo hành vi phạm tội. Ảnh: CACC

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đêm 1/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp làm việc với các đối tượng. Ảnh: CACC

Sau 36 giờ truy xét, sáng 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm rõ Nguyễn Thành Công, Phạm Hồng Sơn (16 tuổi), cùng trú tại phường Vĩnh Yên và nhiều đối tượng khác có liên quan.

Cùng ngày, lãnh đạo công an tỉnh làm việc với các đối tượng, phụ huynh và người giám hộ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng trên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định nhằm răn đe, phòng ngừa chung, bảo đảm an ninh trật tự.